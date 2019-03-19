Давайте рассмотрим следующую ситуацию. Вы едете по дороге и видите, что перед вами стоит сломавшийся грузовик. Как поступить в этом случае и по какой из указанных траекторий поехать, чтобы не нарушить ПДД? Отмечайте свой вариант, а правильный ответ —на следующей странице.
Куда тут денешься? Вынужденный маневр против правил
В ПДД, казалось бы, предусмотрены все возможные дорожные ситуации. Но это — лишь на бумаге. В реальной жизни могут возникнуть такие трудности, что и не представить.
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