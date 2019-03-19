1. «А». Сплошная линия разметки, разделяющая встречные потоки, запрещает только обгон. В нашем варианте грузовик стоит из-за поломки, а значит, мы его не обгоняем, а объезжаем. Это Правила разрешают. Главное, чтобы объезд был безопасен. Движение по обочине ПДД запрещают.

2. «Б». Выезд на встречку через сплошную тут допускается лишь для разворота. Единственный выход — разворот. Движение через обочину запрещено сплошной линией.

3. «В». Сплошные линии разметки — разделяющую встречные потоки и обозначающую край проезжей части — пересекать запрещено. Поэтому сдаем назад до появления слева прерывистой и там разворачиваемся.

4. «В» или «Г». На встречную полосу ведь выезжать нельзя.

5. «Г». Можно и так. Правда, для этого придется остановиться на обочине, а затем продолжить движение.