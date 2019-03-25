Видеть небо или смотреть в потолок?

Красиво или практично — именно перед таким выбором из двух крайностей очень часто встают современные автомобилисты. Низкопрофильная резина — красиво, но не всегда практично. А вот резиновые коврики в салон — наоборот. Существует ли в современном автомобиле по-настоящему бескомпромиссный элемент, сочетающий эстетичность и удобство?

Известный во всем мире производитель автомобильных накрышных систем компания Webasto считает, что ее продукции удается гармонично сочетать обе крайности. Накрышные системы — это панорамные люки, панорамные и сдвижные крыши. Если обратиться к истории, то, например, появление люка в крышах машин имело исключительно практический смысл. Эффективная вентиляция салона — именно то, с чем люк справляется на ура. Что касается первых панорамных крыш, то они были предназначены для туристических автобусов: очередное утилитарное решение. Однако как только люк в крыше обычного легкового автомобиля значительно увеличился в размерах и занял собой все пространство, произошло чудо. Панорамный люк, а также панорамная крыша — это не только практично, но и очень красиво: такие автомобили обращают на себя внимание прохожих, а сами накрышные системы притягивают взоры пассажиров, находящихся в салоне.

Многие водители, даже если и не являются владельцами таких авто, хоть раз, но сидели за рулем машин с «прозрачной крышей». Убеждать этих автолюбителей в преимуществах такого решения будет излишним. А вот тем, кто еще сомневается, Webasto предлагает для начала совершить виртуальный тур в мир современных технологичных автомобильных крыш — достаточно пройти по ссылке.

Кто, как не компания, производящая автомобильные накрышные системы в течение многих десятилетий, способен наилучшим образом рассказать обо всех особенностях и преимуществах своих технологий? Вопросы, волнующие потенциальных автовладельцев, по сути, сводятся к следующим: насколько это герметично, насколько это прочно и насколько это безопасно? В Webasto этих вопросов, очевидно, не боятся — на современном уровне развития технологий производства и материалов автомобильные накрышные системы обеспечивают исключительный комфорт, безопасность и высочайшие эксплуатационные характеристики. Никаких протечек, никакого холода и дискомфорта. Стекло, использующееся для производства накрышных систем, не боится града, сосулек и прочих погодных сюрпризов. Как это стало возможно? Компания Webasto рассказывает на своем сайте.