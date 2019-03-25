Видеть небо или смотреть в потолок?

Красиво или практично — именно перед таким выбором из двух крайностей очень часто встают современные автомобилисты. Низкопрофильная резина — красиво, но не всегда практично. А вот резиновые коврики в салон — наоборот. Существует ли в современном автомобиле по-настоящему бескомпромиссный элемент, сочетающий эстетичность и удобство?
Известный во всем мире производитель автомобильных накрышных систем компания Webasto считает, что ее продукции удается гармонично сочетать обе крайности. Накрышные системы — это панорамные люки, панорамные и сдвижные крыши. Если обратиться к истории, то, например, появление люка в крышах машин имело исключительно практический смысл. Эффективная вентиляция салона — именно то, с чем люк справляется на ура. Что касается первых панорамных крыш, то они были предназначены для туристических автобусов: очередное утилитарное решение. Однако как только люк в крыше обычного легкового автомобиля значительно увеличился в размерах и занял собой все пространство, произошло чудо. Панорамный люк, а также панорамная крыша — это не только практично, но и очень красиво: такие автомобили обращают на себя внимание прохожих, а сами накрышные системы притягивают взоры пассажиров, находящихся в салоне.
Многие водители, даже если и не являются владельцами таких авто, хоть раз, но сидели за рулем машин с «прозрачной крышей». Убеждать этих автолюбителей в преимуществах такого решения будет излишним. А вот тем, кто еще сомневается, Webasto предлагает для начала совершить виртуальный тур в мир современных технологичных автомобильных крыш — достаточно пройти по ссылке.
Кто, как не компания, производящая автомобильные накрышные системы в течение многих десятилетий, способен наилучшим образом рассказать обо всех особенностях и преимуществах своих технологий? Вопросы, волнующие потенциальных автовладельцев, по сути, сводятся к следующим: насколько это герметично, насколько это прочно и насколько это безопасно? В Webasto этих вопросов, очевидно, не боятся — на современном уровне развития технологий производства и материалов автомобильные накрышные системы обеспечивают исключительный комфорт, безопасность и высочайшие эксплуатационные характеристики. Никаких протечек, никакого холода и дискомфорта. Стекло, использующееся для производства накрышных систем, не боится града, сосулек и прочих погодных сюрпризов. Как это стало возможно? Компания Webasto рассказывает на своем сайте.
Отбросив в сторону старые стереотипы, можно смело перейти к плюсам. А их весьма и весьма немало. Лежащая на поверхности эстетическая составляющая прекрасно сочетается с практичностью: чем больше света в салоне, тем более комфортной, а значит и безопасной становится езда. Самое важное для нашей страны: это работает в любое время года, даже зимой!
Как быстро и легко приобщиться к уникальному опыту, который дарит авто с накрышной системой? Сделать первый шаг помогает сайт Webasto — он действительно достоин того, чтобы заглянуть туда. Однако окончательное решение можно принять, лишь ощутив на себе все прелести современной панорамной крыши. Найти автомобиль с такой опцией сегодня вообще не составляет труда, ведь практически каждый автопроизводитель оснащает ей выходящие на рынок новые модели. Записаться на тест-драйв — дело двух минут. Не пора ли своими глазами увидеть небо над крышей собственной машины?
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