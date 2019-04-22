9 причин сменить моторное масло в апреле

Зимой и в марте наши автомобили подвергались повышенным нагрузкам. Если еще не время пройти техобслуживание по полному циклу, то надо хотя бы помочь сердцу машины — двигателю.

Материалы по теме Моторное масло — как часто надо его менять? Советы экспертов

Пуски двигателя в морозную погоду создают дополнительную нагрузку на детали кривошипно-шатунного механизма и поршневую группу и приводят к дополнительному износу. Частички металла оседают в картере двигателя. Избавиться от них, слив масло и заменив масляный фильтр, — обязанность любого уважающего себя автомобилиста.

2. Постоянная работа двигателя в условиях неполного прогрева зимой вызывает усиленный угар и загрязнение моторного масла продуктами износа.

3. Особенности городской эксплуатации, стояние в пробках при работе мотора на холостых оборотах, перемещение на небольших скоростях дополнительно осложняют жизнь мотора и залитого в него масла. На малых оборотах двигателя в систему смазки попадает топливо, из-за чего снижается вязкость масла, уменьшается несущая способность масляной пленки и в результате ускоряется износ трущихся деталей.

4. Предварительный прогрев холодного двигателя на малых оборотах приводит к снижению эффективности антиокислительных и моющих присадок в моторном масле. В результате масло быстрее расходуется, а также теряет свои свойства.

5. Многие вообще не ездят на автомобиле зимой и поэтому думают, что уж у них-то с маслом все в порядке. К сожалению, это не так. Да, в этом масле не будет сажевых частиц, оно не угорит и сохранится в полном объеме, но оно не избежит естественного старения. Дело в том, что, контактируя с воздухом и содержащимися в нем кислородом и влагой, масло окисляется и постепенно становится источником коррозии. Вот почему все инструкции по эксплуатации автомобилей помимо межсервисных пробегов в 10–15 тысяч километров указывают на необходимость замены масла не реже одного раза в год. Разумеется, лучше сделать это в апреле, перед началом активной эксплуатации.

6. Каждую весну наблюдается рост покупок автомобилей. Если вы брали свой на вторичном рынке — это еще один повод заменить масло в двигателе. Пусть прежний владелец с любовью ухаживал за машиной и регулярно проводил ТО, но будет лучше, если с самого начала вы возьмете ситуацию под контроль и зальете в мотор именно то масло, которое вы хотите. Существуют масла, обеспечивающие максимальную защиту от износа и отложений, такие как TOTAL QUARTZ 9000 5W-40, с которым ваш двигатель разменяет еще не одну сотню тысяч километров.

7. Современный высокотехнологичный двигатель требователен к качеству горючего и смазочных материалов. Автовладелец не может повлиять на качество топлива, заправляемого на АЗС, но у хозяина есть возможность подстраховать двигатель, заливая в него правильное масло. Возможно, стоит сделать это как раз в апреле в преддверии больших летних путешествий. У компании TOTAL есть линейки масла Quаrtz с пакетом присадок с низким содержанием сульфатной золы, серы и фосфора, который способствует продлению срока службы и повышению эффективности работы устройств предварительной очистки выхлопных газов (каталитических нейтрализаторов или сажевых фильтров).

8. Как самостоятельно определить необходимость замены масла? Лучший критерий — количество пройденных километров. Если по весне межсервисный пробег перешел отметку в 10 тысяч или тем более приближается к 15 тысячам, не стоит ждать лета.

9. Еще одну подсказку даст масляный щуп. Посмотрите на уровень масла в двигателе и его цвет. Уровень у нижней отметки свидетельствует, что пора либо долить пол-литра — литр, либо, что лучше, заменить масло: все равно ведь время подходит. И уж, конечно, не дожидайтесь, пока о необходимости залить масло заявит лампочка аварийного давления масла.

Так что апрель — самое время сменить масло в двигателе и вдохнуть в него новые силы.