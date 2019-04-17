У меня Volkswagen Caddy. Перед перевозкой строительных материалов и вывозом мусора решил защитить его багажник от повреждений.
Разрезал коробки из-под холодильника и соорудил картонный короб внутри багажного отделения. По мере загрязнения или разрушения меняю картонки на новые. Надежно и совершенно бесплатно.
А. Богатенко, Астрахань
Приз автору совета — канистра масла Rolf компании «Рольф Лубрикантс».
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Фото: А. Богатенко
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