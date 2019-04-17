Защита для багажника — надежная и бесплатная Читатель «За рулем» нашел простой и бюджетный способ предохранить багажник от грязи и повреждений при перевозке стройматериалов и прочих грузов такого рода — список продолжите сами. Наверняка пригодится! Сколько жить аккумулятору без подзарядки — экспертиза Надолго ли можно оставить автомобиль, чтобы потом его гарантированно завести? Эксперты «За рулем» выяснили, как зовут главных «энерговампиров», сравнили реальные потери с данными производителей автомобилей и подготовили рекомендации для водителей. ​Почему ездить по России — это экстрим: 7 главных проблем Не секрет, что условия эксплуатации автомобилей в нашей стране зарубежными производителями рассматриваются не просто как сложные, а буквально как экстремальные. Из-за плохих дорог и некачественного топлива к нам не рискуют привозить модели последнего поколения. Но, что даже хуже, иногда по неопытности или невнимательности мы сами портим свои машины. Вот некоторые типичные ситуации.