Защита для багажника — надежная и бесплатная

Читатель «За рулем» нашел простой и бюджетный способ предохранить багажник от грязи и повреждений при перевозке стройматериалов и прочих грузов такого рода — список продолжите сами. Наверняка пригодится!

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У меня Volkswagen Caddy. Перед перевозкой строительных материалов и вывозом мусора решил защитить его багажник от повреждений.

Разрезал коробки из-под холодильника и соорудил картонный короб внутри багажного отделения. По мере загрязнения или разрушения меняю картонки на новые. Надежно и совершенно бесплатно.

А. Богатенко, Астрахань


Приз автору совета — канистра масла Rolf компании «Рольф Лубрикантс».

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту exp@zr.ru. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

Фото: А. Богатенко

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