Lamborghini Urus и Porsche Cayenne: царская охота

Будь я царем, за один только звук выбрал бы Urus. Он трубит, и все вокруг понимают: царь едет. Интересно, что потеряешь, кроме знатного звука, пересев за руль Кайена?

Lamborghini Urus
Lamborghini Urus

Lamborghini > Urus

Porsche Cayenne
Porsche Cayenne

Porsche > Cayenne

И Cayenne, и Urus тесно связаны с кланом Volkswagen, вот уж где наблюдаем смешение всех знатных кровей! Кайен, сохранив типично поршевское, взял больше повседневной практичности. Для итальянского вельможи многое притекло из запасов концерна, например привод и шасси. Lamborghini использует многие компоненты от Cayenne, Audi A8, Bentley Bentayga или Porsche Panamera.

И все-таки, какой автомобиль предпочесть, когда есть возможность ни в чем себе не отказывать: Urus или Cayenne? Подробнее читайте и смотрите видео здесь.

Фото: «За рулем»
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