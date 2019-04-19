И Cayenne, и Urus тесно связаны с кланом Volkswagen, вот уж где наблюдаем смешение всех знатных кровей! Кайен, сохранив типично поршевское, взял больше повседневной практичности. Для итальянского вельможи многое притекло из запасов концерна, например привод и шасси. Lamborghini использует многие компоненты от Cayenne, Audi A8, Bentley Bentayga или Porsche Panamera.
Lamborghini Urus и Porsche Cayenne: царская охота
Будь я царем, за один только звук выбрал бы Urus. Он трубит, и все вокруг понимают: царь едет. Интересно, что потеряешь, кроме знатного звука, пересев за руль Кайена?
Фото: Петр Меньших «За рулем»
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