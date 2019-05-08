Забыл права дома — сколько сможете подождать? Почему вы так невнятно произносите свои фамилии? Меня возьмут в ДПС? Вижу нарушителя — что мне делать? — получить спокойный, взвешенный ответ инспектора на свой вопрос хочет любой автомобилист. Но не может. Теперь такая возможность есть!

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«За рулем» открывает «Прямую линию с ГИБДД». Мы зададим инспекторам вопросы, которые интересуют именно вас. Наверняка таких вопросов много: и о взаимоотношениях водителя и инспектора на дороге, и об изменениях в автомобильном законодательстве, штрафах (обоснованных и не очень), регистрации и снятии с учета…

Присылайте вопросы на почту starikova@zr.ru, и мы передадим самые популярные, острые и интересные из них инспекторам ГИБДД. Не забудьте указать в письме ваши имя и фамилию, а также город проживания (это важно — ведь законодательство может меняться в зависимости от региона).

Постарайтесь задавать вопросы, которые уместятся в 1–3 фразы. Длинные рассказы с прикрепленными документами, к сожалению, могут остаться без ответа.

Те, кому ну совсем уж лень открывать электронную почту (праздники же), могут оставить вопросы ниже в комментариях. Но с оговоркой: описывать проблему четко и подробно (с указанием города проживания, конечно).