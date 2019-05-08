Материалы по теме10 пунктов ПДД, которые водитель должен знать наизусть
Присылайте вопросы на почту starikova@zr.ru, и мы передадим самые популярные, острые и интересные из них инспекторам ГИБДД. Не забудьте указать в письме ваши имя и фамилию, а также город проживания (это важно — ведь законодательство может меняться в зависимости от региона).
Постарайтесь задавать вопросы, которые уместятся в 1–3 фразы. Длинные рассказы с прикрепленными документами, к сожалению, могут остаться без ответа.
Те, кому ну совсем уж лень открывать электронную почту (праздники же), могут оставить вопросы ниже в комментариях. Но с оговоркой: описывать проблему четко и подробно (с указанием города проживания, конечно).
Ждем заявок до 15 мая включительно. Успейте задать вопрос сотрудникам ГИБДД!
Читать комментарии (3)