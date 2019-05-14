Как обогнать чертов трактор? Задачка с подвохом!

Впереди пора отпусков. Многие поедут в дальние края или на дачу на автомобиле и почти наверняка встретят трактор-тихоход...

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Представьте себе ситуацию: вы едете по загородной трассе и нагоняете еле плетущийся трактор. Впереди еще столько километров, а эта черепаха попросту крадет ваше время.

Что делать?

Потенциальных вариантов действий может быть несколько, но мы нарисовали лишь одну траекторию. И предлагаем поразмыслить именно над ней. Можно или нет проехать так, как указано на схеме?

Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на следующей странице.