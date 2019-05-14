Как обогнать чертов трактор? Задачка с подвохом!

Материалы по темеТест на память: когда можно ехать под «кирпич»?
Представьте себе ситуацию: вы едете по загородной трассе и нагоняете еле плетущийся трактор. Впереди еще столько километров, а эта черепаха попросту крадет ваше время.
Что делать?
Потенциальных вариантов действий может быть несколько, но мы нарисовали лишь одну траекторию. И предлагаем поразмыслить именно над ней. Можно или нет проехать так, как указано на схеме?
Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на следующей странице.
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