Говорите правильно: диск? колесный диск? Всё мимо!

Хотел купить колеса, а мне отдали только диски — как так?! На самом деле вы получили то, что и заказывали. С формальной точки зрения. «За рулем» объясняет, в чем заключается массовое заблуждение в среде автомобилистов.

Самое удивительная «непонятка» с автомобильной терминологией касается, конечно же, колесных дисков. Потому что это — вовсе не диски! Правильное название такой детали — не диск и не колесный диск, а, представьте себе, колесо! Всем спорщикам советую пролистать какой-нибудь солидный документ. Например — каталог запасных частей ВАЗ. Или Техрегламент ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств». Или, в конце концов, ПДД! Шины там есть, колеса есть, а вот дисков — нет!

Странно, конечно же. Но еще можно окунуться в ГОСТ Р 52390–2005. Согласно нему, колесо — это «вращающийся и передающий нагрузку узел (элемент), расположенный между шиной и ступицей». Обратите внимание — между! А то, что находится между ступицей и дорожным покрытием, называют «колесо с шиной в сборе». Что касается диска, то он — не более чем часть целого: обычно колесо состоит из обода и диска. Но понятно, что диск не имеет права на самостоятельное существование: конструкция явно неразборная.

Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru