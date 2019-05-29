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Пятно контакта шин — важен ли его размер? (Спойлер — нет!)
Все, что нужно знать про сцепление шины с дорогой, рассказывает эксперт «За рулем».
Чем современнее автомобиль, тем шире его ходовые возможности. Причем неважно, о каком классе идет речь — о премиальном, спорткарах или бюджетниках. Энерговооруженность (соотношение массы и мощности мотора) у новых автомобилей больше. То же самое можно сказать и про эффективность тормозной системы. Да и к настройкам рулевого управления, даже в случае с недорогими машинами, все меньше претензий.
Но как бы ни старались инженеры по доводке ходовой части и специалисты из отдела двигателей и трансмиссии, все их старания зависят от одной простой вещи — сцепления шины с дорогой. Ведь именно через него передаются все ускорения, заставляя автомобиль вовремя остановиться, разогнаться и оставаться на траектории движения.
На мокрой дороге куда важнее не площадь пятна контакта, а способность протектора быстро отводить потоки воды в точке соприкосновения шины с дорогой, чтобы не возник эффект аквапланирования.
На мокрой дороге куда важнее не площадь пятна контакта, а способность протектора быстро отводить потоки воды в точке соприкосновения шины с дорогой, чтобы не возник эффект аквапланирования.
Многие стремятся установить на свой автомобиль шины как можно большей ширины. Разумеется, довод один — широкая шина имеет большее пятно контакта, то есть большую опорную поверхность колеса. В результате автомобиль будет более устойчивым в поворотах, лучше разгоняться и т.д.
На самом деле это не совсем так. Конечно, при условии одинаковых моделей шин разница будет, но ее можно поймать лишь в экстремальных ситуациях. Да и водителей, способных это ощутить, можно пересчитать по пальцам — как бы обидно это ни звучало в отношении всех прочих. Ведь площадь этого самого пятна примерно равна ладони взрослого человека. Не больше. И с изменением ширины шины оно меняется не так сильно, как многим кажется.
При резких маневрах на сухом асфальте площадь пятна контакта отходит на второй план. А залогом хорошей управляемости автомобиля становится коэффициент сцепления шин с дорогой.
При резких маневрах на сухом асфальте площадь пятна контакта отходит на второй план. А залогом хорошей управляемости автомобиля становится коэффициент сцепления шин с дорогой.
Важную роль играет и сама шина, в частности коэффициент сцепления с дорогой. Он зависит, в первую очередь, от состава резиновой смеси. Словом, на управляемость влияет комплекс факторов. И площадь пятна контакта в совокупности с коэффициентом сцепления шины. А еще состояние шин, то есть степень их износа. К примеру, если шина изношена на 75%, то в статичном положении разница в площади пятна контакта (в сравнению с такой же новой шиной) будет минимальна. Однако в движении все иначе. По мере набора скорости пятно контакта изношенной шины будет уменьшаться по экспоненте и после 100 км/ч может снизиться на 90% от площади пятна контакта в статичном положении! Для сравнения: у новой шины (с глубиной протектора 7–8 мм) этот показатель при тех же условиях в среднем снижается только наполовину.
То же касается и резких торможений. Толку от большой площади пятна не будет, если сцепления в этом самом пятне нет.
То же касается и резких торможений. Толку от большой площади пятна не будет, если сцепления в этом самом пятне нет.
Площадь пятна контакта зависит и от давления в шине. Всегда нужно выставлять рекомендованное производителем давление для конкретного размера шин. Ведь перекачанное колесо в поперечном сечении становится более округлым и площадь пятна значительно уменьшается. То же касается и недокачанного колеса.
Кто-то может подумать, что чуть спущенные шины имеют большее пятно за счет большей деформации. Но это справедливо лишь для мягкой дорожной поверхности (чем пользуются любители внедорожных вылазок). А к твердым покрытиям это не имеет никакого отношения. В этом случае контакт с дорогой осуществляется лишь боковыми дорожками протектора, и общая площадь пятна контакта сильно снижается. Не зря же при полной загрузке автомобиля давление в шинах рекомендуется увеличить: с большей нагрузкой возникает тот же эффект.
Более широкие шины могут навредить управляемости машины. Например, на скользком покрытии. В таких условиях выигрышнее может оказаться шина с меньшим пятном контакта. Особенно это касается шипованных шин. Ведь чем меньше пятно контакта, тем сильнее давление, производимое шиной на поверхность. Благодаря этому шипы сильнее врезаются в лед и сцепление улучшается.
Более широкие шины могут навредить управляемости машины. Например, на скользком покрытии. В таких условиях выигрышнее может оказаться шина с меньшим пятном контакта. Особенно это касается шипованных шин. Ведь чем меньше пятно контакта, тем сильнее давление, производимое шиной на поверхность. Благодаря этому шипы сильнее врезаются в лед и сцепление улучшается.
Шины очень сильно влияют на поведение автомобиля. Поэтому на них никогда не стоит экономить. И не надо гнаться за шинами с минимальной высотой профиля и максимальной шириной. Гораздо важнее выбрать те покрышки, у которых лучшие сцепные свойства (пусть они даже будут меньшего размера). А также следить за их износом и давлением. Это и будет залогом успеха того, что ваш автомобиль будет ехать именно так, как должен.
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