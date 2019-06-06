ГИБДД создаст единую базу данных злостных нарушителей и неплательщиков штрафов. Предполагается, хотя ГИБДД напрямую об этом не заявляет, что сформированный черный список будет открыт для всеобщего доступа и на его фигурантов наложат ряд ограничений.

Материалы по теме Нагрубил инспектор ГИБДД? Вот куда надо жаловаться

Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Роман Мишуров рассказал, что в ближайшее время будет создана база данных злостных нарушителей ПДД — тех, кто попадается на нарушениях десятки раз в год или имеет за плечами судебное решение о лишении права управления транспортным средством.

Для начала таким водителям запретят работать на перевозке пассажиров. Даже если водитель устраивается на работу, которая под прямой запрет не подпадает, работодатель сможет легко проверить факт нахождения соискателя в черном списке. Рано или поздно в этот список попадут данные из медицинских учреждений, таких как наркологические и психиатрические диспансеры. Туда же добавят базу вре́менных ограничений в управлении автомобилем на период приема специфических лекарственных средств или лечения от болезни.

В итоге получается, что спустя несколько лет в нашей стране появится список, в который лучше вообще не попадать: его публичная доступность и факт наличия вас в нем позволит, например, не выдать вам кредит, или не продать страховку, или отказать в устройстве на работу. Можно найти еще с десяток применений подобной информации, которые очень больно ударят по нарушителям ПДД. Сегодня проехался с ветерком по встречке, а завтра тебя уволили с работы, отказали в выдаче ипотеки, страховка стала дороже…

Кто заинтересован?

Очевидно, что первыми, кто будет использовать данные из этого списка, станут страховые компании. Уже давно были обнародованы сведения (страховщики имеют собственные «большие данные»), что за 70% ДТП в стране ответственны всего лишь 5% водителей. При этом платят они за полис ОСАГО столько же, сколько и добропорядочные автомобилисты. На эту странную ситуацию («небитый битого везет») обратил внимание ЦБ РФ, который в прошлом году предложил стратегию реформирования ОСАГО путем персонализации тарифа и даже сделал первый шаг в этом направлении. Понятно, что реформа ОСАГО и предложения ГИБДД укладываются в один ряд и прекрасно дополняют друг друга. И те, кто попадет в черный список, будут платить за обязательную страховку значительно больше.

Материалы по теме Объединенный полис ОСАГО и каско — сколько он будет стоить?

Давно известно, что если человек недисциплинирован в одном, то он недисциплинирован и во всём остальном. Если водитель раз за разом нарушает правила дорожного движения, то и график кредитных платежей легко нарушит. Поэтому банки не оставят черный список без внимания, а это грозит его фигурантам финансовыми проблемами.

Этот список — некая форма социального рейтинга. Нахождение в нем — удар по репутации. Например, в Китае обладателям низкого социального рейтинга запрещено пользоваться общественным транспортом, им могут не продать билет на самолет. Позитивная сторона медали — чистые тамбуры и практически полное отсутствие вандализма в электричках.

А как у них?

Всё уже придумано до нас. В качестве примера можно привести Германию, где аналогичный черный список ведется в городе Фленсбурге (все немцы называют его по имени города — фленсбургским).

В реестр Фленсбурга попадают все нарушения ПДД, которые приводят к начислению так называемых пунктов в водительскую историю. Водителя, у которого накопилось определенное количество пунктов, могут временно отстранить от управления автомобилем — просто так, на всякий случай. При этом некоторые пункты не «сгорают» годами, предельный срок хранения информации — 10 лет. Напомню, что в России водитель считается подвергнутым наказанию в течение года с момента вступления постановления в законную силу (ст. 4.6 КоАП РФ).

Немцы не дожидаются, пока водитель наберет предельное количество баллов, - уже при половине разрешенного максимума ему предложат добровольно пройти курсы безопасного вождения и за это могут списать часть накопленных ­в реестре Фленсбурга пунктов.

В чем подвох?

Во‑первых, совершенно непонятно, какие нарушения будут учитываться при расчете «водительского рейтинга», а какие нет. Например, за нарушения правил парковки в крупных городах даже самый законопослушный водитель рискует получить с десяток штрафов.

Во‑вторых, как убрать свое имя из черного списка? Как водитель может доказать, что он встал на путь исправления? Пока таких критериев нет.

В‑третьих, как быть с тем, что система автоматической фиксации нарушений выписывает штраф не тому, кто находился за рулем, а собственнику транспортного средства?

В‑четвертых, что делать с автомобилями, принадлежащими юридическим лицам? Сегодня за рулем один водитель, завтра другой, послезавтра третий. А путевые листы у нас по-прежнему бумажные.

И самое главное: что делать, если водитель не согласен с публикацией своих личных данных со стороны МВД? Закон о персональных данных никто не отменял. И если нарушители станут добиваться исключения своих имен из черного списка в судебном порядке, идея развалится.

Работы предстоит еще много. Пока злостные нарушители могут не беспокоиться.

Автор: Петр Шкуматов