Китайский автомобильный бренд GAC MOTOR (ГАК МОТОР) приглашает к сотрудничеству дилеров по всей России

GAC GROUP (ГАК группа) входит в 500 лучших предприятий мира по версии Fortune, занимая в рейтинге 202-е место. В группу компаний GAC GROUP входят GAC Toyota (ГАК Тойота), GAC Honda (ГАК Хонда), GAC MOTOR (ГАК МОТОР), GAC Mitsubishi (ГАК Мицубиси) и другие.

Самостоятельный бренд GAC MOTOR (ГАК МОТОР) придерживается идеи «Руководство бренда, продвижение под высокими стандартами и непрерывное качественное развитие». Созданная в 2008 году компания GAC MOTOR (ГАК МОТОР) с каждым годом увеличивает объемы производства и продаж. Сегодня качество развития и уровень прибыли GAC MOTOR (ГАК МОТОР) стоят наряду с лучшими автомобильными брендами Китая. Шестой год подряд компания занимает первое место в исследовании качества продукции China Initial Quality Study, проводимого J.D. Power Asia Pacific.

GAC MOTOR (ГАК МОТОР) GS8

GAC MOTOR (ГАК МОТОР) — глобально развивающийся бренд, который следит за новыми рынками и постепенно покрывает своей продукцией ключевые рынки всего мира. Компания GAC MOTOR (ГАК МОТОР) представлена в 16 странах, расположенных в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке, в Африке, в Восточной Европе и в Америке. GAC MOTOR (ГАК МОТОР) занимает первое место среди китайских автомобильных брендов по рыночной доле в Кувейте, Бахрейне и других странах Ближнего Востока.

GAC MOTOR (ГАК МОТОР) GM8

Выход на российский рынок — это важный этап в процессе глобализации бренда GAC MOTOR (ГАК МОТОР) . В августе 2018 года GAC MOTOR (ГАК МОТОР) впервые приняла участие в Московском международном автомобильном салоне, вызвав у российских автолюбителей и представителей СМИ широкий интерес. В апреле текущего года во время Санкт-Петербургского международного автомобильного салона, где компания презентовала 9 лучших моделей, были подписаны соглашения о сотрудничестве с российскими дилерскими центрами, а также было объявлено о появлении первой модели — GS8 — на российском рынке во второй половине этого года. Также GAC MOTOR (ГАК МОТОР) впервые приняла участие в годовой конференции ROAD в Москве.

В ходе конференции мы обменялись опытом с 300 дилерскими центрами из разных регионов России, после чего представители более 60 центров подали заявки на сотрудничество. Так, первый важный шаг в создании сети дилерских центров в России был пройден. Выдающиеся результаты в международных событиях, активное внимание потребителей, высокие оценки российских СМИ и активное сотрудничество с дилерами указывают на перспективность развития GAC MOTOR (ГАК МОТОР) в России.

GAC MOTOR（ГАК МОТОР) GS3

Чтобы развивать своё присутствие на российском рынке, GAC MOTOR (ГАК МОТОР) создала дочернюю компанию ООО «ГАК МОТОР РУС» с офисом в Москве, в бизнес-парке Гринвуд. В апреле этого года состоялась церемония открытия дочерней компании, на которой присутствовали главные лидеры Провинции Гуандун. Дочерняя компания официально начнет свою работу в мае. Для GAC MOTOR (ГАК МОТОР) это первый опыт в создании независимой компании за рубежом, что демонстрирует большое внимание GAC MOTOR (ГАК МОТОР)к России и решимость укорениться на этом рынке. GAC MOTOR（ГАК МОТОР) GS5

GAC MOTOR (ГАК МОТОР) приглашает к сотрудничеству всех дилеров, чья сеть покрывает города-миллионники. Уже в августе 2019 года компания планирует завершить строительство первых дилерских центров, доставить новые автомобили, а затем — стать основным автомобильным брендом в России в перспективе 3–5 лет за счет отличного качества и комплексного обслуживания. GAC MOTOR (ГАК МОТОР) имеет долгосрочный план сетевого развития партнеров и постоянно увеличивает свои вложения, чтобы обеспечить реальные интересы всех потенциальных покупателей и дилеров. Если вы уверены в будущем развитии GAC MOTOR (ГАК МОТОР) в России и готовы установить взаимовыгодные отношения, используйте, пожалуйста, контактную информацию ниже для получения дополнительной информации.

Контактное лицо: Ян Сяолин

Тел: +7 (495) 995-37-16

Мобильный тел.: +7 (977) 624-92-38

E-mail: russia@gacmotor.com

Адрес: Россия, 143441, обл. Московская., р. Красногорский, п/о Путилково,

МКАД 69-км, ЗАО «Гринвуд», ст. 9, э. 5. п.183–184

http://www.gac-motor.com