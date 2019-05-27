Лунные кратеры и пыль на поверхности Луны, как известно, породили удары метеоров. Неприятные выщербины на нижней части кузова автомобиля, являющиеся очагами коррозии, порождаются многочисленными ударами камушков, брызгами дорожных реагентов и прочих «обитателей» дорог. Но если о Луне позаботиться некому, то автомобилистам помогут автохимики.

Ими разработаны специальные защитные препараты, защищающие кузов от кислотного и солевого воздействия, а также от сколов, порожденных ударами частиц щебня и песка. Примером такой разработки является препарат «Антигравий».

Препарат «Антигравий» может применяться как для новых автомобилей, так и для машин с солидными пробегами, помогая как избегать повреждений кузова, так и маскировать их. А уж если речь идет о раритетных авто, то подобное средство поможет таким «капсулам времени» остановить коррозию и вернуть достойный внешний вид. Открытых металлических поверхностей в машинах, не избалованных пластиками, гораздо больше, чем в современных, а потому работы для «Антигравия» будет много.

Упаковка

Многими производителями автохимии данный препарат выпускается в литровом баллоне либо в виде аэрозоля для самостоятельного применения, либо под специальный пистолет. Для частника, разумеется, удобнее первый вариант, не требующий дополнительных вложений.

Кроме того, можно встретить «Антигравий» в нескольких вариантах исполнения: черный, серый, белый и прозрачный. Таким образом, каждый подберет себе нравящийся оттенок. Кому-то захочется покрытие контрастного цвета, а кто-то постарается сделать его почти незаметным.

Как работает антикор?

На примере антигравия, разработанного российской компанией ASTROhim, рассмотрим принцип действия состава.

«Антигравий» от ASTROhim разработан на основе модифицированного полиэтилена — это обеспечивает покрытию высокую прочность и степень упругости, а также достойные амортизирующие и износостойкие качества. Такой препарат успешно противостоит «метеорным атакам» мелких камней и песка. Мало того, средство содержит в своем составе ингибиторы коррозии и защищает кузов от солевого и кислотного воздействия, которое на наших дорогах никого не обходит стороной.

Этот «Антигравий» безопасен для лакокрасочных материалов. Им можно покрывать пороги, кромки колесных арок, днище, не защищенные от внешнего воздействия подкрылками участки кузова, многочисленные рычаги сложной независимой подвески, выступающие концы резьбовых соединений и т.п. Одна из важных особенностей, которую имеет этот препарат, состоит в том, что он не стекает при нанесении на вертикальную поверхность: пленка антигравия обладает отличной адгезией. При этом прочное полимерное эластичное покрытие не становится хрупким со временем, не трескается и не осыпается. Само собой, что оно не боится воздействия жары и мороза. Отметим, также, что прозрачный антигравий не желтеет ни от нагрева на солнце, ни от воздействия моющих средств и реагентов.

Технология нанесения

Аэрозольный флакон гарантирует пользователю мягкое контролируемое распыление препарата. Высыхание протекает достаточно быстро: уже через пару часов окрашенными изделиями можно пользоваться. Полное же формирование полимерной пленки происходит за 24 часа.

Производитель рекомендует защитный слой толщиной не менее 100 мкм — он образуется при нанесении материала в два слоя с промежуточной сушкой 15–20 минут. Ориентировочный расход материала составляет 280–380 г/м2. Иными словами, одного литрового баллона хватит, чтобы обработать пороги и колесные арки. Если хочется защитить автомобиль по низу, согласно принципу «видим окрашенный металл — защищаем!», там наносим препарат в пару слоев: при этом понадобится ориентировочно три упаковки средства. Наносить препарат следует в тепле — инструкция рекомендует делать это при температуре от +10 до +30о С. Естественно, обрабатываемые поверхности перед нанесением препарата надо вымыть, высушить, зачистить от отслаивающегося старого покрытия и обезжирить. В этом случае «Антигравий» раскроет свои способности в полной мере.

Небольшой бонус

Помимо прочего, антикор принесет покупателю полезный бонус: покрытие «Антигравием» улучшает — сюрприз! — акустические характеристики автомобиля. Современный человек — существо слабое: от излишнего шума у него появляются различные проблемы со здоровьем, от слуховых до сердечно-сосудистых. А вот толстая (по сравнению с лакокрасочным покрытием) пленка не дает металлическим поверхностям вибрировать и несколько гасит внешние звуки. В результате в машине становится тише.

Для кого?

Сегодня многие убеждены, что автомобиль является одноразовым изделием, а потому расходы на автохимию необязательны. Но любое технически сложное изделие всегда требовало достойного содержания. Кузов машины — это самая дорогая ее часть, а потому его состояние напрямую влияет не только на безопасность движения, но и на остаточную стоимость автомобиля. Потенциальные покупатели могут пропустить проблемы с двигателем, но следы коррозии обязательно заметят. Да и вам самим наверняка приятнее ездить на сверкающем автомобиле, нежели на покарябанном.