8 огнетушителей: эксперты «За рулем» выбрали правильные

Лишь каждый третий огнетушитель оказался способен потушить пожар.

Прометей, укравший огонь у Зевса, навсегда обеспечил пожарных работой.

Юмор из Сети

Какие они бывают?

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Толчком к подготовке экспертизы стало появление в продаже маленьких испанских баллончиков, именуемых огнетушителями. Что это — игрушки или реальные огнеборцы?

На рынке есть и другие подобные аэрозоли — их мы тоже включили в тест. К ним добавили привычные двухкилограммовые огнетушители: заправленные сжиженным углекислым газом и порошковые. Задачи у них одинаковые, но принцип работы разный: углекислотный вытесняет кислород и «душит» очаг пожара, а порошковый накрывает огонь негорючей пленкой.

Огнетушители закупали по принципу «каждой твари по паре». Набралось 16 участников, разбитых на восемь дуэтов. А семнадцатым мы пригласили ветерана — торжокский огнетушитель коллега купил аж 15 лет назад. Тем не менее стрелка его манометра по сей день остается в зеленом секторе шкалы. Неужели живой?

При покупке огнетушителя манометр должен быть в зеленом секторе. И поглядывайте на него хотя бы пару раз в год.

Все огнетушители поделены на классы (они имеют буквенное обозначение) в зависимости от того, какие материалы и жидкости они призваны тушить. Например, огнетушители класса А эффективно гасят огонь, охвативший резину, пластик, кожзаменитель, дерево и прочие твердые вещества, класса В — жидкие горючие вещества, например топливо и масло. Для машин, работающих на газе, нужен огнетушитель класса С. Аппараты, способные гасить горящие электроустановки, объединены в класс Е. Для автомобиля предлагают универсальные огнетушители с обозначениями АВСЕ и ВСЕ. Какие предпочтительнее? Об этом — чуть ниже.

Нередко в продаже встречаются огнетушители сомнительного качества. В погоне за удешевлением производства изготовители, например, смешивают один порошок с другим, не проведя испытаний на совместимость, и такие огнетушители порой взрываются. Подобное случается также при экономии на металле — корпус с чрезмерно тонкими стенками (менее 0,5 мм) может не выдержать давления. А самый распространенный способ сэкономить — недосыпать огнетушащий порошок. Известны случаи, когда его даже подменяли песком или мукой.

Как проверяли?

На такой поленнице проверяют, как справляется огнетушитель с очагом горения типа А.

Погасить такой «таз» с горящим бензином (очаг горения типа В) по силам не каждому двухкилограммовому огнетушителю.

Маленькую «кастрюлю» с горящим бензином пытается потушить аэрозольный огнетушитель. На большее он не способен.

Полигон для испытаний огнетушителей позволяет проверить в реальных условиях способности изделий самых разных размеров и типов. Для проверки мы использовали стандартные очаги пожаров классов А и В.

Огнетушители с обозначением ВСЕ испытывали на поддонах, заполненных бензином, - тушить твердые горючие вещества они не умеют. Для универсалов с более широким спектром возможностей (обозначение АВСЕ) соорудили еще и поленницы. Специально для аэрозольных огнетушителей подготовили мини-очаги — небольшие вёдра с бензином. Пусть серьезный пожар им не одолеть, но оценить возможности очень интересно.

Комментарии к каждому огнетушителю мы привели в фотогалерее. Все результаты относятся к конкретной выборке изделий и не могут являться основанием для оценки всей гаммы продукции той или иной фирмы в целом.

Lada Top Auto. Огнетушитель порошковый ОП-2(з)-ВСЕ-02. Ярославль

Полигон ВСЕ, 2 кг Цена ~ 580 ₽

Масса (у двух образцов) 2890 и 2900 г

Заявленный срок службы 10 лет

Заявленная масса 2,7–2,9 кг

Реальное количество огнетушащего реагента 2070 и 2100 г Проверяли на очагах с бензином: гасить дерево и пластик изделия с обозначением ВСЕ не обязаны. Результат отличный: один погасил два очага, а другой — аж три. Отдельно отметим удобный футляр с липучкой. Зачет. Меланти. Огнетушитель порошковый ОП-2(з)-ВСЕ-02 AirLine, Рудня

ВСЕ Волгалит-ВС, 2 кг Цена ~ 680 ₽

Масса (у двух образцов) 2550 и 2600 г

Заявленный срок службы 10 лет

Заявленная масса 2,4–2,6 кг

Реальное количество огнетушащего реагента 1900 и 2013 г Справиться с предложенным бензиновым очагом огнетушители не сумели даже вдвоем, когда на помощь иссякшему подоспел второй. Незачет. Меланти. Огнетушитель порошковый ОП-2 (з)-АВСЕ-02. Рудня

АВСЕ Волгалит, 2 кг Цена ~ 580 ₽

Масса (у двух образцов) 2350 и 2410 г

Заявленный срок службы не указан

Заявленная масса 2,4–2,6 кг

Реальное количество огнетушащего реагента 1720 и 1800 г Один огнетушитель вроде бы загасил поленницу, но через десяток секунд она вспыхнула снова. Другой не справился с бензиновым очагом. Взвешивание показало: порошка внутри было мало. Незачет. МИГ ОП-2(з). Огнетушитель порошковый, Белоруссия

АВСЕ Вексон-АВС 25, 2 кг Цена ~ 680 ₽

Масса (у двух образцов) 2890 и 3340 г

Заявленный срок службы 4 года

Заявленная масса ≤ 3,6 кг

Реальное количество огнетушащего реагента 1830 и 2130 г Огромный разброс в показателях массы говорит о том, что один из огнетушителей откровенно недогружен порошком. Впрочем, погасить очаг с бензином он сумел, хотя струя была сравнительно слабая. Более тяжелый сразился с дровяным очагом и легко его одолел. Однако общее впечатление негативное из-за почти полукилограммовой разницы в массе порошка. Ставим зачет, но со скрипом, как троечнику на экзамене.

Мини Пожарный minibombero. Испания

АВСЕ Цена ~ 1200 ₽

Масса (у двух образцов) 354 и 352 г

Заявленный срок службы 2 года Двух «малышей» проверили соответственно по категориям А и В — на поленнице дров и на ведре с бензином. С дровами — полный прокол: пена не проникла внутрь поленницы, а потому огонь лишь ослаб на пару секунд и тут же разгорелся снова. Небольшое ведро с бензином огнетушитель все-таки одолел, накрыв сверху своей пеной. Разлейся горящий бензин на плоской поверхности, шансов на победу не было бы. Подобные устройства не будут лишними в домашнем хозяйстве (на кухне, например), но в машине им делать нечего. Огнетушащий аэрозоль Nimbus. Санкт-Петербург

АВСЕ Цена ~ 550 ₽

Масса (у двух образцов) 677 и 694 г

Заявленный срок службы 5 лет В описании говорится, что изделие не является первичным средством пожаротушения. Проверка показала: категория А действительно ему не по зубам. Поленница дров после обработки тоненькой струей слегка притухла, но тут же разгорелась с новой силой. Ведро с бензином, казалось, тоже не погаснет, однако же повторилась ситуация с испанским аэрозолем: пена накрыла пламя сверху — и оно утихло. Пригодится в домашнем хозяйстве, но не подходит для автомобиля. ОП-2(з). Огнетушитель порошковый. Ярославль

АВСЕ Полигон, 2 кг Цена ~ 475 ₽

Масса (у двух образцов) 2690 и 2690 г

Заявленный срок службы 10 лет

Заявленная масса 2,7–2,9 кг

Реальное количество огнетушащего реагента 1900 и 1900 г Эти огнетушители мы взвешивали несколько раз: никто не верил в абсолютное совпадение их массы. Однако же — факт: перед нами настоящие близнецы категории АВСЕ. Первый сумел поочередно загасить две дровяные поленницы. Второму достались бензиновые очаги, и «ярославец» легко погасил три подряд. Отличный результат! РИФ. Огнетушитель углекислотный ОУ-2 ВСЕ-02. Тула

ВСЕ Цена ~ 550 ₽

Масса (у двух образцов) 6820 и 6720 г

Заявленный срок службы перезарядка не реже одного раза в пять лет

Заявленная масса 6,5–7,5 кг Тяжелые углекислотники разочаровали: протестированная пара не смогла справиться со стандартным бензиновым очагом. Незачет.

Из шестнадцати купленных изделий лишь пять удостоились нашего однозначного одобрения. Лучшими в испытаниях стали огнетушители производства фирмы Ярпожинвест. Эти порошковые изделия универсального класса АВСЕ справились со своими задачами с большим запасом.

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Углекислотные огнетушители не смогли погасить горящий бензин.

В четырех порошковых огнетушителях обнаружена явная нехватка порошка.

Аэрозольным огнетушителям на серьезном пожаре делать нечего: слабая струя, малый объем жидкости. Пожалуй, это нишевое изделие для домашнего хозяйства — поможет, например, загасить на кухне вспыхнувшую сковородку. В автомобиле его с успехом заменит бутылка воды: результат будет примерно такой же.

Желаем всем автомобилистам, чтобы огнетушители никогда им не пригодились. Счастливого пути!