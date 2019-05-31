Тест Rolls-Royce Cullinan — в приподнятом настроении

Представим себе такую ситуацию: ваша яхта сломалась, а запланирована рыбалка... Тут и пригодится новый внедорожник Cullinan.

Rolls-Royce Cullinan
Rolls-Royce Cullinan

Rolls-Royce > Cullinan


Из этого, как утверждают создатели, абсолютного совершенства, — из внедорожника Rolls-Royce Cullinan — действительно можно удить рыбу! Открыв багажник и приготовив снасти, выдвигайте кресла и оставайтесь в приподнятом настроении. О том, как потом добраться домой, читать и смотреть видео здесь… 

Фото: «За рулем»
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