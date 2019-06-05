Toyota Supra: как японская легенда обрела немецкие корни — журнал За рулем

Старая-новая легенда Toyota: теперь с начинкой от BMW

В пятом поколении Toyota Supra сохранила свои ключевые ценности, оставшись заднеприводным купе с рядной «шестеркой». Правда, корни мотора и платформы с чисто японских сменились на немецкие: Supra теперь «близнец» BMW Z4. Но легендарный дух остался нетронутым!

Toyota Supra
Toyota Supra

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Новая Toyota Supra — легенда возвращается (и в Россию тоже!)
Имя Supra снова появилось в линейке Тойоты после 17-летнего перерыва. Взяв курс на омоложение своей клиентуры, японцы за последние пару-тройку лет представили несколько ярких машин. Логичным продолжением этой истории должна была стать какая-то имиджевая спортивная модель. Прикинув экономику вопроса, Toyota призвала в партнеры BMW. Так родились соплатформенные немецкий родстер Z4 и японское купе Supra. Имя хорошо знакомо поклонникам японской марки, но машина совершенно новая. Достойное ли получилось продолжение? Давайте разбираться. Для этого вспомним, что собой представляли предшественницы нынешней Супры.

Старая-новая легенда Toyota: теперь с начинкой от BMW

Фото: Toyota

Старая-новая легенда Toyota: теперь с начинкой от BMW
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