Этот знак есть на каждом шагу, но ошибаются даже бывалые

Практически перед каждым перекрестком можно встретить предписывающий знак. За нарушение его требований полагается штраф в 500 рублей (КоАП РФ 12.16 ч. 1). Уверены, что не попадетесь? Давайте проверим.

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Иногда едешь по дороге и думаешь, насколько ужасно организовано дорожное движение. То знаки не те, то разметка неподходящая...

Представьте такую ситуацию. Вы за рулем красной легковушки едете по дороге (две полосы, встречку отделяет прерывистая линия). Впереди перекресток, но до него справа и слева имеются ответвления для въезда или выезда с прилегающей территории. Справа вы видите знак со стрелкой прямо.

В каких направлениях можно продолжить движение, не нарушая ПДД?

Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на следующей странице.