Многие водители, чтобы не угодить в пробку, готовы даже нарушить ПДД — время нынче стоит дорого. А как поступите вы вот в такой распространенной на наших дорогах ситуации?

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Представьте себе ситуацию.

Двигаясь в правой полосе, вы утыкаетесь в пробку, и по всему видно, что это надолго. Пока есть такая возможность, нужно попытаться эту пробку объехать, — слева как раз имеется разрыв разделительного газона, напротив этого разрыва — въезд во двор дома через арку, а всего в нескольких метрах позади вас Т-образный перекресток.

По какой же траектории можно объехать пробку, чтобы не стать нарушителем? Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на следующей странице.