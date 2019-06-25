Материалы по темеГде остановиться перед переходом — простой тест на знание ПДД
Представьте себе ситуацию.
Двигаясь в правой полосе, вы утыкаетесь в пробку, и по всему видно, что это надолго. Пока есть такая возможность, нужно попытаться эту пробку объехать, — слева как раз имеется разрыв разделительного газона, напротив этого разрыва — въезд во двор дома через арку, а всего в нескольких метрах позади вас Т-образный перекресток.
По какой же траектории можно объехать пробку, чтобы не стать нарушителем? Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на следующей странице.
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