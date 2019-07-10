Для чего метки на спидометре: две теории — журнал За рулем

Зачем нужны метки на спидометре: два правильных объяснения!

Яркие цветные риски на спидометре автомобиля появились очень давно, но автолюбители до сих пор спорят об их предназначении. «За рулем» вносит ясность.

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Слишком быстрые «копейки» — нужны ограничители скорости

Если мы посмотрим на комбинацию приборов первых Жигулей, то обнаружим три цветные риски на шкале спидометра. Первая немного не доходит до 40 км/ч, вторая — сразу за 60 км/ч, а третья стоит примерно на 95 км/ч. Эти риски показывают, до какой скорости можно разогнаться на первой, второй и третьей передачах соответственно.

Подобные обозначения встречались на многих автомобилях того времени (в том числе с автоматическими коробками передач). Ведь шумоизоляция становилась лучше, а значит, звук двигателя доносился до водителя менее отчетливо. При этом ограничителей оборотов у трамблерно-карбюраторных систем зажигания и питания не было.

А что же за метки стоят на спидометре совсем новых машин? Да еще и на спидометрах автомобилей с вариаторами, у которых передаточных отношений бесконечно много? В отличие от старых спидометров, где метки встречались на разных скоростях, в наше время все риски показывают одно и то же — 30 и 50 км/ч. Это удобное напоминание для водителей о двух самых распространенных ограничениях скорости в Евросоюзе.

Слева красные метки на 30 и 50 км/ч (распространенные ограничения скорости в Европе). Справа: метки, которые обозначают максимально допустимую скорость движения на 1-й, 2-й и 3-й передачах.
Слева красные метки на 30 и 50 км/ч (распространенные ограничения скорости в Европе). Справа: метки, которые обозначают максимально допустимую скорость движения на 1-й, 2-й и 3-й передачах.

30 км/ч — скорость ограничивают вблизи учебных заведений и в других потенциально опасных местах.

50 км/ч — это общегородское ограничение скорости во всей Европе. Конечно, на отдельных магистралях и эстакадах, проходящих через город, бывает и 80 км/ч, и больше, но на обычных улочках по умолчанию — 50 км/ч.

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