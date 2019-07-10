Зачем нужны метки на спидометре: два правильных объяснения!

Яркие цветные риски на спидометре автомобиля появились очень давно, но автолюбители до сих пор спорят об их предназначении. «За рулем» вносит ясность.

Материалы по теме Слишком быстрые «копейки» — нужны ограничители скорости

Если мы посмотрим на комбинацию приборов первых Жигулей, то обнаружим три цветные риски на шкале спидометра. Первая немного не доходит до 40 км/ч, вторая — сразу за 60 км/ч, а третья стоит примерно на 95 км/ч. Эти риски показывают, до какой скорости можно разогнаться на первой, второй и третьей передачах соответственно.

Подобные обозначения встречались на многих автомобилях того времени (в том числе с автоматическими коробками передач). Ведь шумоизоляция становилась лучше, а значит, звук двигателя доносился до водителя менее отчетливо. При этом ограничителей оборотов у трамблерно-карбюраторных систем зажигания и питания не было.

А что же за метки стоят на спидометре совсем новых машин? Да еще и на спидометрах автомобилей с вариаторами, у которых передаточных отношений бесконечно много? В отличие от старых спидометров, где метки встречались на разных скоростях, в наше время все риски показывают одно и то же — 30 и 50 км/ч. Это удобное напоминание для водителей о двух самых распространенных ограничениях скорости в Евросоюзе.

Слева красные метки на 30 и 50 км/ч (распространенные ограничения скорости в Европе). Справа: метки, которые обозначают максимально допустимую скорость движения на 1-й, 2-й и 3-й передачах.

30 км/ч — скорость ограничивают вблизи учебных заведений и в других потенциально опасных местах.

50 км/ч — это общегородское ограничение скорости во всей Европе. Конечно, на отдельных магистралях и эстакадах, проходящих через город, бывает и 80 км/ч, и больше, но на обычных улочках по умолчанию — 50 км/ч.