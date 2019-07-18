Самый странный автомобиль-2: замена мотоциклу!

Renault Twizy «За рулем» уже испытывал: Алексей Ревин устроил электромобильчику дачно-городской тест-драйв. И вот новый раунд: Кириллу Милешкину Twizy на пару дней заменил Хонду VTX.

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В городе запаса хода Twizy вполне хватает. И всё же даже самый прожорливый мотоцикл нужно заправлять в два-три раза реже. Если проводить параллели, Twizy — это, скорее, скутер: хорош где-нибудь на юге ­Италии или в Сочи, а в Москве смотрится чудновато.

В электромоторе всего 11 сил, но крутящий момент бодрый — тянет с нуля и до «отсечки». Байк динамичнее, однако с машинами в городском потоке Twizy едет на равных. За максималку 80 км/ч отдельное спасибо — по поводу штрафов за превышение можно не париться.

О «междурядье», главном преимуществе мотоциклиста, придется забыть. Ширина Renault по колесным аркам — 1288 мм, а мой здоровенный круизер VTX с запасом укладывается в метр. Но в плане парковки — паритет с двухколесными. Как заверил нас знакомый парковщик, за стоянку поперек места не штрафуют - главное, чтобы машина не выступала за разметку. Twizy почти не выступает. А еще электропривод освобождает от платы за стоянку.

Я обожаю необычную технику, и Twizy на пару дней заменил мою Хонду VTX.

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Естественно, для поездок на Twizy не нужна мотоэкипировка. Хотя жена сказала, что шлем не помешал бы (она у меня тоже байкерша). И даже не ради безопасности — ремни и водительская подушка ­безопасности в машине есть. Просто меньше шансов, что продует в открытом сквознякам кокпите.

Главная же «фишка» Twizy — яркий образ. Все вокруг улыбаются, спрашивают, фотографируют. Даже суровые дяди на Гелендвагенах.

Хотите локальной, но непреходящей славы? Twizy для вас: такого внимания не обеспечит ни один суперкар или мотоцикл!

Renault Twizy

Длина / ширина / высота / база 2335 / 1288 / 1451 / 1686 мм

Объем багажника (VDA) 31 л

Снаряженная масса 487 кг

Силовая установка электродвигатель, 8 кВт / 11 л.с., 57 Н·м; литий-ионная батарея энергоемкостью 6,1 кВт·ч

Время разгона 0–45 км/ч 6,1 с

Максимальная скорость 80 км/ч

Запас хода 100 км

Самый странный автомобиль-2: замена мотоциклу! Renault Twizy «За рулем» уже испытывал: Алексей Ревин устроил электромобильчику дачно-городской тест-драйв. И вот новый раунд: Кириллу Милешкину Twizy на пару дней заменил Хонду VTX. Самый странный автомобиль-2: замена мотоциклу!