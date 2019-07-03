Не уступил дорогу нарушителю, а оштрафовали меня... Почему?

Сворачивал направо. В этот момент через дорогу, на которую я поворачивал, по пешеходному переходу ехал велосипедист. Правомерно ли меня наказали за то, что я не уступил ему дорогу?
Артур, Екатеринбург
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На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
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Пересечение дороги по пешеходному переходу на велосипеде запрещено пунктом 24.8 Правил дорожного движения.
В то же время пункт 13.1 указанных Правил обязывает водителя при повороте направо или налево уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает.
По всей видимости, нарушение именно этого требования вменили вам в вину. Ответственность предусмотрена статьей 12.18 КоАП РФ: административный штраф в размере от 1500 до 2500 рублей.
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Фото: depositphotos.com
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