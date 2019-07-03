Как ездят в Азии: странные машины, хорошие шины, низкие штрафы

Японская компания Toyo Tires построила в Малайзии свой самый современный шинный завод. Сорок процентов его продукции — летние и зимние шины — идет в Россию.

— Летишь в Малайзию? Возьми свитер и сапоги!

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Мой знакомый, бывалый путешественник, и не думал шутить. Жаль, что я понял это уже в самолете, держащем курс на Куала-Лумпур. Страна раскинулась в непосредственной близости от экватора, и климат здесь жаркий и влажный. Средняя годовая температура +27 °C. Как тут не любить холод? Азиаты его обожают, и начинается эта любовь уже на борту: кондиционеры на малайзийском рейсе лупили на полную катушку.

Дальше — больше: морозильная камера по прилете, немилосердный холод в машинах, общественном транспорте, отелях и крупных торговых центрах. Заходишь в молл с прожаренной солнцем душной улицы, и на тебя обрушивается ледяной водопад. Как после бани залезть в холодильник. Не каждая иммунная система вынесет такой стресс. Свитер и еще раз свитер! А сапоги пригодятся в дождь. Местные говорят: кто в Малайзии не бывал — дождей не видел. Водяное цунами налетает резко, с ветром и грозой. Воды за считаные минуты может налить по ступицу легкового автомобиля. Зонт выбросите. Он не поможет. Спасет разве что гидрокостюм да резиновые ботфорты.

Представляете, каково в такую погоду многочисленным мотоциклистам? На трассах стоят знаки, рекомендующие двухколесным во время сильных осадков съехать на обочину и переждать непогоду. Проходит дождь так же внезапно: пятна­дцать минут — и вокруг сухо.

Cтрана раскинулась в непосредственной близости от экватора, климат здесь жаркий и влажный.

Автозоопарк

Для человека, неравнодушного к автомобилям, дороги Малайзии — словно несколько азиатских автошоу, спрессованных во времени. Вот едет Lancer десятого поколения. Но что это? Решетка радиатора и бампер явно не от Лансера, а вместо эмблемы Mitsubishi — щит с головой тигра. Это Inspira 2010 года, продукция национального автопроизводителя Proton. С основания в 1985 году Proton выпускал машины по лицензии Mitsubishi и экспортировал их в Азию и Великобританию. В 2017 году Proton купила китайская Geely. В современном модельном ряду — седан Persona, хэтчбек Iriz и кроссовер X70. Последний — не что иное, как известный нам Geely Atlas с иной решеткой радиатора.

Автопарк страны более чем пестрый. Классический британский Mini стоит рядом с хэтчбеком Proton Iriz. Машина сделана под патронажем китайской Geely.

Еще один национальный производитель — Perodua. Машин с серпом на эмблеме у нас тоже никто не знает. Компания появилась в 1993 году при поддержке Daihatsu Motor, сделала ставку на малолитражки. Из последних новинок — кроссовер Aruz (он же Daihatsu Terios или Toyota Rush), микровэн Alza (Daihatsu Boon Luminas/Toyota Passa) и бюджетный седан Bezza на платформе хэтчбека Axia (Daihatsu Ayla/Toyota Agya), но с кузовом собственной разработки. Слышали о таких?

В вопросах выбора автомобиля малайзийцы похожи на нас. Отечественный автопром ругают на чем свет стоит, но родные марки — среди лидеров продаж: в год Perodua продает почти 200 тысяч машин, Proton — более 50 тысяч. Популярны и «японцы» разных классов и ценовых категорий — Хонды и Тойоты покупают соответственно 80 тысяч и 40 тысяч человек ежегодно.

Местные таксисты обожают седаны Proton Persona. Справа — модель первого поколения, выпуск которой начали в 1996 году. Слева — более современная GEN·2 Persona, увидевшая свет в 2008 году.

Вот мимо проносится компактвэн Toyota Avanza — специальная разработка для рынка Индонезии. А вот семиместный кроссовер Honda BR-V, тоже изобретение для стран Азии. Нередко встречаются и американские пикапы Ford Ranger. Европейские бренды редки, в основном это премиум в лице «трешек» и «пятерок» BMW и Мерседесов C‑ и E‑класса. И это показатель нереальной крутости владельца.

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Мне удалось попасть на автодром «Сепанг» — одну из первых трасс Формулы‑1 в Азии. По 5,5‑километровому треку с 15 поворотами я промчал за рулем седана Honda Civic десятого поколения с полуторалитровым турбомотором мощностью 174 л.с. Никогда не питал особой любви к японским машинам, но Civic зацепил. В нем нет образцовой точности «трешки» BMW, однако настройки силового агрегата и подвески подначивают проходить повороты всё быстрее.

Формула‑1 проходила на «Сепанге» с 1999 по 2017 год. А затем, говорят, владельцы серии не договорились с правительством Малайзии — проводить соревнования стало слишком дорого. Теперь здесь популярен дрифтинг и заезды локальных гоночных серий. Почитают японца Масато Кавабату, в активе которого чемпионский титул самой престижной дрифтинг-серии D1 Grand Prix и мировой рекорд по самому быстрому управляемому заносу. Проводят и гоночные Монокубки вроде Vios Challenge. Серию создали для поддержки продаж бюджетного седана Toyota Vios. Автомобиль длиной 4,4 метра японцы разрабатывали специально для стран Азиатско-Тихоокеанского региона. На некоторых рынках он называется Yaris.

Toyota Vios команды Toyota Gazoo Racing Malaysia. Машины участвуют в гоночной серии Vios Challenge.

Toyota GT86 японского пилота Масато Кавабаты, выступающего за команду Toyo Tires Drift Trust Racing.

Обратная сторона Земли

Движение в Малайзии левостороннее, так что, если планируете брать машину напрокат, готовьтесь привыкать к правому рулю. Аренда бюджетного седана Proton Saga с бензиновым мотором объемом 1,3 литра (95 л.с.) и автоматом стоит 79,6 ринггита, или 1223 рубля, в день. Российские права прокатчики принимают, но нужно международное водительское удостоверение. Без него полиция оштрафует на 1000 ринггитов, или 15 416 целковых.

Водители ведут себя спокойно. Стартуют без пробуксовки, на красный не проскакивают. Бывает, что на скоростной правой полосе загородных трасс пристраиваются в корму, прося пропустить, но — никакой агрессии и наглости. Видимо, дело в особенностях национального характера: малайзийцы спокойно относятся к чужим ошибкам и живут без спешки. И всё же опасностей немало — от обилия мопедов и мотоциклов с непривычки теряешься.

Крупные автотрассы, соединяющие города страны, платные. Принимают наличные. Местные используют транспондеры, так что очередей на пунктах сбора денег нет.

В начале зоны ремонта дороги рабочие ставят манекен с электромотором, питаемым энергией солнечных батарей. Когда моторчик работает, манекен машет флагом, преду­преждая водителей о сужении проезжей части. Оригинальное решение снижает риск наезда на человека.

Обязательно заранее поменяйте рубли на местную валюту. Будьте готовы раскошелиться за проезд по крупным автотрассам. Расплатиться можно наличными, либо нужно купить карту при въезде на платники. У трасс есть бесплатные дублеры, но, естественно, не такие быстроходные и с покрытием поплоше. Лучше заплатить и помчать. Но не быстрее максимальных 110 км/ч. За превышение можно схлопотать штраф 130 ринггитов (2000 рублей) или… сесть в тюрьму. Впрочем, полиция не лютует. Каждый второй не пристегнут. Поступают, как у нас лет десять назад, — просунул ремень за спину и защелкнул замок. Хотя формально это повод для штрафа на 120 ринггитов (1850 рублей).

Парковки тоже платные. В центре Куала-Лумпура стоянка стоит от двух до четырех ринггитов (от 31 рубля) в час. По московским меркам — даром, но местные всё равно хитрят. Ищут бесплатные паркинги в недавно открытых торговых центрах, где пока не успели поставить шлагбаумы на въезде.

Шокирующая Азия

Подъезжаю к визитной карточке страны — башням-близнецам Петронас. Как безо­бразно паркуются таксисты и водители автобусов! Закрывают друг друга, встают на зебре, и каждый норовит перекрыть велодорожку. Видимо, стражи порядка закрывают на это глаза, лишь бы туристов было побольше. Да и желающих крутить педали при жаре и влажности 95 % просто нет.

Автобусы и такси паркуются более чем вольно. Автобус может остановиться на велодорожке, а таксист на фото ждет клиентов на зебре регулируемого пешеходного перехода. Как видите, велодорожку он тоже перекрыл. И это в самом центре города!

Башни, построенные с 1992 по 1998 год, привлекают тóлпы желающих обозреть Куала-Лумпур с 86‑го этажа и высоты под 360 метров. Петронас вмещают тысячи офисов, выставочные залы и художественные галереи. Интересную архитектуру оценили в массовой культуре: башни с мостом-галереей «сыграли» в блокбастерах «День независимости: Возрождение», «Код апокалипсиса», засветились в нескольких компьютерных играх.

Интересны «близнецы» не только визуально, но и конструкцией: они построены исключительно из местных материалов — в первую очередь из бетона с примесью кварца, поскольку сталь в Малайзии дорогá.

Хотите сильных впечатлений — езжайте к пещерам Бату, что в 13 километрах от Куала-Лумпура. Здесь находится храм индуистского бога Муругана. Его 42‑метровая статуя встречает туристов на входе.

Пещеры Бату — самая популярная достопримечательность Малайзии. Это наибо­лее почитаемая индуистская святыня, расположенная за пределами Индии. К самой большой пещере со стометровыми сводами ведет лестница из 272 ступенек.

Я приехал сюда на фестиваль Тайпусам, который может стать тяжелым испытанием для психики европейца. По легенде, Муруган поразил копьем страшного демона. Это оружие считается символом избавления от грехов. Так вот в день фестиваля паломники совершают ритуал кавади (переводится как «бремя»). Самый экстремальный вариант ритуала — с уклоном в мазохизм — проникнут идеей жертвоприношения. Паломники прокалывают себе язык, щеки, уши длинными спицами, символизирующими копья Муругана, вкалывают в себя крючки и украшают их фруктами и цветами. Некоторые паломники впрягаются в телеги по 25 килограмм — с помощью тросов, привязанных к крючкам, которые всажены в спину, - и так тащат их от храма Шри Махамариамман к пещерам Бату. Километров пятнадцать! Выглядит жутко. Но не думайте, что кровь в этот день льется рекой. Ее вообще нет. Дело в том, что перед обрядом паломники уединяются, соблюдают жесткий рацион питания, пьют ограниченное количество воды, потому кровь густеет. И у зрителей кровь стынет.

Hi boss!

Малайзию часто называют «азиатским драконом». За короткое время эта страна совершила мощный экономический рывок и каким-то магическим образом совмещает колониальный колорит с экономическим процветанием.

В университеты Куала-Лумпура едут учиться со всей Азии. Страна живет производством автомобилей, выплавкой олова и добычей натурального каучука и пальмового масла. Стучатся в ее дверь крупнейшие иностранные компании.

Японская компания Toyo Tires построила в Малайзии свой самый современный шинный завод. Сорок процентов его продукции идет в Россию.

Автодром «Сепанг» больше не принимает этапы Формулы‑1, но здесь регулярно проходят трек-дни и презентации. Я прохватил по треку на Сивике, обутом в новые шины Toyo Proxes TR1. Если Honda Civic у нас точно не появится, то шины Toyo окажутся в России весной следующего года.

В 2013 году японская фирма Toyo построила в 300 километрах от Куала-Лумпура шинный завод, который поставляет свою продукцию на конвейеры многих именитых фирм, среди которых Honda, Toyota, Nissan, Mazda, Isuzu. Отсюда шины Toyo отправляются и в Россию, причем как летние, так и зимние.

Ошиповку выполняют на заводе. А вот покрышки, произведенные в Японии, шипуют уже у нас.

Местный обычай — называть друг друга боссами в знак почтения. Вот и я назову Малайзию большим боссом.

Здесь есть чему удивляться и чем восхищаться. И, несмотря на жару и тропические ливни, сюда очень хочется вернуться и разглядеть страну получше. На сей раз положив в чемодан свитер и сапоги.