Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander — тест-драйв — журнал За рулем

Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander — кендо на вариаторах

Хорошо все-таки, что такие практичные автомобили, как Икстрейл и Аутлендер, отправляя к нам на сборку, своевременно обновляют, не отставая от моды. Оба японца молодцы, но в нашем тесте, тем не менее, не обойдется без победителя.

Nissan X-Trail
Nissan X-Trail

Nissan > X-Trail

Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander

Mitsubishi > Outlander

В Икстрейл уже по одному только цвету невозможно не влюбиться: праздничное настроение создают и светлый салон, и люк над головой. Зато Аутлендер — в привычном для наших дорог цвете — настраивает на рабочий лад. Мы, правда, договорились порыбачить. Но с первых метров на магистрали конкуренты скрестили мечи, и пошло-поехало...

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Фото: «За рулем»
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