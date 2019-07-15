Остановили за тонировку — обязан ли я снять ее на месте? Времена, когда за тонировку не по ГОСТу снимали номера и отправляли машины на штрафстоянки, давно прошли. Сегодня наказание за это нарушение намного мягче. Но ничто не вечно. Повышаем мощность, закручивая свечи зажигания — как это?! В былые времена механики спортивных гоночных команды — истинные гуру! — при доводке моторов обращали внимание на то, как именно установлены свечи в свечных колодцах. Секреты Renault Logan: как увеличить объем багажника У любой машины есть функции, узнать о которых можно только опытным путем или прочитав в инструкции по эксплуатации. Вот одна из таких фишек.