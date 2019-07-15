Хорошо все-таки, что такие практичные автомобили, как Икстрейл и Аутлендер, отправляя к нам на сборку, своевременно обновляют, не отставая от моды. Оба японца молодцы, но в нашем тесте, тем не менее, не обойдется без победителя.
«Кореянок» продавали сотнями тысяч, и среди них немало свежих машин с малым пробегом. Эксперт «За рулем» проанализировал историю Рио и выявил все ее достоинства и слабые места.
Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander — кендо на вариаторах
Хорошо все-таки, что такие практичные автомобили, как Икстрейл и Аутлендер, отправляя к нам на сборку, своевременно обновляют, не отставая от моды. Оба японца молодцы, но в нашем тесте, тем не менее, не обойдется без победителя.
В Икстрейл уже по одному только цвету невозможно не влюбиться: праздничное настроение создают и светлый салон, и люк над головой. Зато Аутлендер — в привычном для наших дорог цвете — настраивает на рабочий лад. Мы, правда, договорились порыбачить. Но с первых метров на магистрали конкуренты скрестили мечи, и пошло-поехало...
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