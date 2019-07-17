Яркое солнце побуждает многих автовладельцев клеить темную пленку на боковые стекла, затонировав их хотя бы частично. Увы, но так тоже нельзя, утверждает глава Госавтоинспекции.

Иногда вижу машины, у которых затонирована только половина стекол передних дверей. Та часть, которая ближе к зеркалу, прозрачная, а которая ближе к средней стойке кузова — темная. Так можно?

Екатерина Викторовна, Тула

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Если речь идет о темной пленке, которая обычно применяется для тонирования задних стекол (как правило, ее светопропускание не превышает 15–20 %), то так нельзя.

Часть 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ устанавливает ответственность за управление транспортным средством, на котором установлены стёкла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), чье светопропускание не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», а именно: светопропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должно составлять не менее 70 %.

Таким образом, данное требование предъявляется не только к ветровому, но и к передним боковым стеклам. Причем не к части, а ко всей их поверхности.

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