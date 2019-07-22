Как избежать роковой ошибки при подборе антифриза?

Самый популярный вопрос, задаваемый автомобилистами про охлаждающие жидкости: «Можно ли смешивать один антифриз с другим?». Ведь часто требуется долить немного антифриза в систему охлаждения автомобиля. А владелец, как правило, понятия не имеет, какая именно жидкость залита там изначально. При этом на полках магазинов полным-полно канистр с антифризами — всевозможных названий, цветов, да еще и сделанных по разным технологиям. И при смешивании разнородных продуктов у итоговой смеси возможны нарушения эксплуатационных свойств, что может привести к снижению ресурса оборудования (например, водяного насоса).
Так проверяли коррозионное воздействия смесей антифриза Sintec Multifreeze и охлаждающих жидкостей всех типов на разные металлы. Все полученные показатели соответствуют требованиям ГОСТ.
Так проверяли коррозионное воздействия смесей антифриза Sintec Multifreeze и охлаждающих жидкостей всех типов на разные металлы. Все полученные показатели соответствуют требованиям ГОСТ.
Радикальный подход — заменить всю охлаждающую жидкость целиком. Для покупателей подержанных автомобилей это оправданное решение: неизвестно, что за жижа плещется в системе охлаждения. А если автомобиль свежий или антифриз недавно меняли? Современные жидкости рассчитаны на 200 000–250 000 км, и сливать их раньше времени нецелесообразно.
Так как же подобрать антифриз? По цвету? По названию? Трудности порождены тем, что различные изготовители применяют в производстве аж четыре основные технологии. И на прилавках соседствуют охлаждающие жидкости, называемые традиционными, карбоксилатными (ОАТ, organic acid technology), гибридными и лобридными. Цвет у них может быть любым: его определяет не технология производства, а добавляемый краситель. Иными словами, чтобы не навредить машине, нужно точно знать, антифриз какого типа залит в систему охлаждения, и цвет антифриза при этом не всегда принципиален. А вот смешивать одну зеленую жидкость с другой зеленой, не будучи уверенным, что они сделаны по одной технологии, не следует.Самый эффективный способ применения антифризов, по принципу «не навреди», сулят универсальные продукты. Так, новинка бренда #Sintec — Multifreeze
— выделяется из традиционной линейки. Результаты лабораторных испытаний подтверждают, что #Sintec Multifreeze можно использовать как основную охлаждающую жидкость — это позволит в будущем не беспокоиться по поводу долива или замены охлаждающей жидкости. Кроме того, #Sintec Multifreeze можно добавлять в систему охлаждения любого автомобиля, какая бы жидкость ни использовалась в нем ранее. Разумеется, речь идет только о заведомо качественных продуктах.
Совместимость антифриза #Sintec Multifreeze с охлаждающими жидкостями иных производителей подтверждена комплексными испытаниями. В продукте используются новейшие пакеты присадок, в которых сочетаются преимущества карбоксилатых и силикатных антифризов. Это позволяет смешивать этот продукт с любыми антифризами, не опасаясь за работоспособность системы охлаждения. Проверяли не только сам #Sintec Multifreeze, но и продукты, полученные в результате его смешивания в пропорциях 90:10, 10:90 и 50:50 с карбоксилатными (G12), лобридными (G13) и традиционными (G11) антифризами разных цветов, произведенными именитыми компаниями по четырем основным технологиям. Испытания показали отсутствие химических реакций и выпадения осадка при смешивании с другими продуктами. Кроме этого, полученные смеси полностью сохраняют антикоррозионные свойства ОЖ.
Причем в синтековском Мультифризе выявлен при эксплуатации более медленный расход присадок, которые предотвращают коррозию и не воздействуют на уплотнители. Значит, можно реже менять ОЖ. Изначально #Sintec Multifreeze является прозрачной жидкостью с сиреневым оттенком. В процессе эксплуатации цвет может незначительно меняться, но это никак не связано с качеством продукта. На оттенок влияют продукты окисления и изменяющаяся концентрация присадок, что является показателем нормальной работы. При смешивании с другим антифризом итоговый цвет будет зависеть от концентрации обеих жидкостей. Но в любом случае антифриз останется прозрачным, без хлопьев, осадка, взвеси. Если доминирующим будет антифриз другого цвета, то цвет не станет болотно-грязным, — Sintec Multifreeze подстроится под цвет основной жидкости, слегка изменив оттенок. В его состав введен специальный флуоресцентный маркер, который поможет при обслуживании автомобиля быстро определить местá утечки охлаждающей жидкости с помощью ультрафиолетовой подсветки.
Доверяй, но проверяй!
Заявления производителя о совместимости с другими жидкостями подтверждаются результатами лабораторных испытаний. #Sintec Multifreeze
поочередно смешивали с охлаждающими жидкостями различных типов: карбоксилатного, гибридного, лобридного и традиционного. Образовавшиеся смеси в течение определенного времени подвергали нагреванию почти до сотни градусов, затем помещали в шкаф без доступа света сроком до двух суток и после этого анализировали взаимодействие пакетов присадок. Смешивали в разных пропорциях, имитируя ситуации, когда надо, например, чуть-чуть долить (соотношение 10:90), или пополнить систему из-за лопнувшего патрубка (50:50), или полностью заменить антифриз, но из-за конструктивных особенностей автомобиля в шлангах или радиаторах остается немного отработавшей жидкости (90:10). Испытания показали отсутствие расслоения, а также выпадения осадка.
Эти критерии показывают результат взаимодействия пакетов присадок при смешении разных охлаждающих жидкостей в условиях, приближенных к реальной эксплуатации. Исследование подтвердило, что #Sintec Multifreeze
можно смешивать с практически любой охлаждающей жидкостью.
Кроме того, проверили коррозионное воздействие «коктейля» из синтековского Мультифриза и охлаждающих жидкостей различных типов (соотношение 1:1) на металлы, из которых сделана система охлаждения двигателя: медь, алюминий, латунь, сталь, чугун (норма во всех случаях — не более 0,1 г/м2 в сутки) и припой (норма — не более 0,2 г/м2 в сутки). Испытания проводили согласно ГОСТ 28084. Общий вывод: смесь синтековского продукта со всеми испытанными образцами отлично защищает металлы от коррозии, значительно превосходя нормы ГОСТ. Желающих более подробно ознакомиться с данными отсылаем к таблице.
Скорость коррозии металлов при смешивании антифриза Sintec Multifreeze с другими охлаждающими жидкостями в пропорции 50:50, г/кв. м в сутки.
Скорость коррозии металлов при смешивании антифриза Sintec Multifreeze с другими охлаждающими жидкостями в пропорции 50:50, г/кв. м в сутки.
Антифриз #Sintec Multifreeze можно применять абсолютно во всех двигателях на любых автомобилях, независимо от марки и возраста. При доливе он полностью совместим с самыми популярными антифризами, начиная с G11, и самыми современными G13.