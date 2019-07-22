Как избежать роковой ошибки при подборе антифриза?

Sintec Multifreeze — универсальный антифриз, совместимый с охлаждающими жидкостями любых типов. У него нет аналога среди российских продуктов, из зарубежных наиболее близкий ему по параметрам — антифриз Pеак Global LifeTime, выпущенный американской компанией Old World Industries

Самый популярный вопрос, задаваемый автомобилистами про охлаждающие жидкости: «Можно ли смешивать один антифриз с другим?». Ведь часто требуется долить немного антифриза в систему охлаждения автомобиля. А владелец, как правило, понятия не имеет, какая именно жидкость залита там изначально. При этом на полках магазинов полным-полно канистр с антифризами — всевозможных названий, цветов, да еще и сделанных по разным технологиям. И при смешивании разнородных продуктов у итоговой смеси возможны нарушения эксплуатационных свойств, что может привести к снижению ресурса оборудования (например, водяного насоса).

Так проверяли коррозионное воздействия смесей антифриза Sintec Multifreeze и охлаждающих жидкостей всех типов на разные металлы. Все полученные показатели соответствуют требованиям ГОСТ.

Радикальный подход — заменить всю охлаждающую жидкость целиком. Для покупателей подержанных автомобилей это оправданное решение: неизвестно, что за жижа плещется в системе охлаждения. А если автомобиль свежий или антифриз недавно меняли? Современные жидкости рассчитаны на 200 000–250 000 км, и сливать их раньше времени нецелесообразно.

Так как же подобрать антифриз? По цвету? По названию? Трудности порождены тем, что различные изготовители применяют в производстве аж четыре основные технологии. И на прилавках соседствуют охлаждающие жидкости, называемые традиционными, карбоксилатными (ОАТ, organic acid technology), гибридными и лобридными. Цвет у них может быть любым: его определяет не технология производства, а добавляемый краситель. Иными словами, чтобы не навредить машине, нужно точно знать, антифриз какого типа залит в систему охлаждения, и цвет антифриза при этом не всегда принципиален. А вот смешивать одну зеленую жидкость с другой зеленой, не будучи уверенным, что они сделаны по одной технологии, не следует.Самый эффективный способ применения антифризов, по принципу «не навреди», сулят универсальные продукты. Так, новинка бренда #Sintec — Multifreeze — выделяется из традиционной линейки. Результаты лабораторных испытаний подтверждают, что #Sintec Multifreeze можно использовать как основную охлаждающую жидкость — это позволит в будущем не беспокоиться по поводу долива или замены охлаждающей жидкости. Кроме того, #Sintec Multifreeze можно добавлять в систему охлаждения любого автомобиля, какая бы жидкость ни использовалась в нем ранее. Разумеется, речь идет только о заведомо качественных продуктах.

Совместимость антифриза #Sintec Multifreeze с охлаждающими жидкостями иных производителей подтверждена комплексными испытаниями. В продукте используются новейшие пакеты присадок, в которых сочетаются преимущества карбоксилатых и силикатных антифризов. Это позволяет смешивать этот продукт с любыми антифризами, не опасаясь за работоспособность системы охлаждения. Проверяли не только сам #Sintec Multifreeze, но и продукты, полученные в результате его смешивания в пропорциях 90:10, 10:90 и 50:50 с карбоксилатными (G12), лобридными (G13) и традиционными (G11) антифризами разных цветов, произведенными именитыми компаниями по четырем основным технологиям. Испытания показали отсутствие химических реакций и выпадения осадка при смешивании с другими продуктами. Кроме этого, полученные смеси полностью сохраняют антикоррозионные свойства ОЖ.

Причем в синтековском Мультифризе выявлен при эксплуатации более медленный расход присадок, которые предотвращают коррозию и не воздействуют на уплотнители. Значит, можно реже менять ОЖ. Изначально #Sintec Multifreeze является прозрачной жидкостью с сиреневым оттенком. В процессе эксплуатации цвет может незначительно меняться, но это никак не связано с качеством продукта. На оттенок влияют продукты окисления и изменяющаяся концентрация присадок, что является показателем нормальной работы. При смешивании с другим антифризом итоговый цвет будет зависеть от концентрации обеих жидкостей. Но в любом случае антифриз останется прозрачным, без хлопьев, осадка, взвеси. Если доминирующим будет антифриз другого цвета, то цвет не станет болотно-грязным, — Sintec Multifreeze подстроится под цвет основной жидкости, слегка изменив оттенок. В его состав введен специальный флуоресцентный маркер, который поможет при обслуживании автомобиля быстро определить местá утечки охлаждающей жидкости с помощью ультрафиолетовой подсветки.