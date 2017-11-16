4 главные ошибки чиновников в 2019 году

Мы платим налоги, а их тратят на нововведения, которые потом признают несостоятельными или даже вредными. Кто за это ответит?

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Новые законы и правила, поправки и дополнения к старым появляются так часто, что их сложно отслеживать, тем более — запоминать. Это признали даже в МВД, заявив недавно, что личный состав с трудом находит нужные подпункты и параграфы в ПДД.

Неужели действующие законы настолько несовершенны и бестолковы, что нуждаются в перманентной доработке? Или чиновниками движет необходимость доказать свою полезность обществу? А может, их стимулируют денежные поощрения? Кроме шуток, на 2019–2021 годы в бюджет заложено 630 млрд рублей на «материальную мотивацию» федеральных госслужащих, то есть, грубо говоря, по 210 млрд в год. Для сравнения: суммарный сбор штрафов на дорогах в 2018 году составил 113,7 млрд рублей.

Ежемесячно чиновники выдают с десяток новых законопроектов и предложений, касающихся автомобилей и передвижения по дорогам. Водители — излюбленный объект для различных новаций и экспериментов. Когда-то мы жаждали перемен. Сегодня мы от них попросту устали, даже дельные предложения подчас вызывают отторжение.

Круговое движение

Часть инициатив выглядит бессмысленной тратой сил и средств еще в момент их рассмотрения. Тем не менее некоторые из таких инициатив «успешно» реали­зованы.

Так, в 2010 году ввели новые правила проезда перекрестков с круговым движением. С точки зрения упорядоченности и безопасности лучше не стало, поэтому в 2017 году правила переиначили еще раз. В результате получили путаницу. Скорее всего, не следовало ничего унифицировать — режим движения на всех перекрестках достаточно регулировать светофорами, знаками и правилом буравчика, как это и было раньше.

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Совсем свежий пример — штрафы за отсутствие наклейки «Ш», введенные в 2017‑м. Не прошло и года, как ГИБДД признала, что такая наклейка не дает никакой полезной подсказки, а часто вводит в заблуждение. Ведь на разных покрытиях зимние шипованные шины иногда выигрывают, а иногда проигрывают всем прочим в длине тормозного пути. В итоге упоминание «Ш» вообще исключили из ПДД. Но сначала всю страну поставили на уши.

Сегодня нечто подобное происходит с дорожными знаками уменьшенного размера (разработаны Росстандартом в 2017 году). Сомнительная идея дошла до стадии эксперимента в нескольких городах. В марте ГИБДД подала в суд на столичный ЦОДД, который установил без согласования несколько знаков, результатом чего стало семь наездов на пешеходов — на ранее совершенно спокойном перекрестке. В апреле Госдума РФ распорядилась отложить установку уменьшенных знаков на неопределенный срок.

Может быть, надо еще раз пересмотреть и регламентировать, заказать, оплатить, изготовить и установить? Или достаточно? Но чем тогда будет заниматься армада чиновников?

Наши руки не для скуки

Новые занятия найти легко. Правительство заинтересовалось теперь лимитом скорости на загородных дорогах. Дескать, на новых и реконструированных трассах с многоуровневыми развязками ограничения в 90 и 110 км/ч (для автомагистрали) — устарели. Надо бы ввести новые максимумы: 110 и 130. Появились заявления, будто на благоустроенных дорогах скорость не влияет на безопасность…

В США, Германии и многих других странах это не так. У них — влияет. Процент аварий с тяжелыми последствиями неумолимо растет вместе со скоростью. Хуже того, при высоких разрешенных скоростях увеличивается роль скверного фактора неоднородности скоростей в потоке, когда одни ползут, а другие летят.

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Велик соблазн внести популистские поправки в десятый раздел ПДД «Скорость движения». Но зачем? На многих платных дорогах сейчас применяют знаки «120» и «130» — по мере надобности.

В числе активно продвигаемых законопроектов — предложение закрепить документально «экологический класс» для каждого автомобиля в стране. Прошел слух, что столичные власти хотят ограничить въезд в город старым машинам или сделать проезд для них платным. Позже это отрицали. Если таких намерений нет, то к чему прописывать «классы» 20‑летним Жигулям и «восьмеркам»? Они скоро сами вымрут, естественным образом. А если намерения есть, то непонятно, почему плату собираются взимать с самых бедных. Выхлоп старых машин мешает чиновникам нормально функционировать?

И пока что продолжается эксперимент в Москве, Петербурге и Севастополе с новыми знаками и информационными табличками — теми самыми, которых восемь десятков. Мы внимательно изучили это революционное предложение и не нашли среди новых знаков жизненно необходимых.

Список недоделок

Инициативы несложно разбить на четкие подгруппы. Самая большая направлена на изымание средств у населения (новые штрафы и повышение старых, новые объекты поборов — платные перекрестки, оформление купли-продажи). Вторая — на усиление контроля над чем-нибудь (техосмотр, автошколы, каршеринг).

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Возможно, бесполезных инициатив было бы меньше, если бы хоть что-нибудь у нас работало хорошо. Показатели безо­пасности движения не улучшаются, пьяных на дорогах по-прежнему много. Пешеходы переходят улицы как зомби, уткнувшись в гаджеты. Техосмотр и медосмотр фиктивные, авто­школы плодят водителей-полуфабрикатов, ни разу не ездивших по магистралям и в темное время суток. Водители сплошь и рядом заменяют нейтрализаторы пламегасителями (иногда даже на свежих машинах) и ставят обманку вместо кислородного датчика — привет экологическому классу! В каршеринге появился рынок левых аккаунтов — арендовать машину может кто угодно, в том числе лица, лишенные прав или не достигшие 18 лет.

Штрафы и наказания не работают. Несмотря на постоянную угрозу со стороны камер фиксации, миллионы водителей нарушают Правила. И без конца болтают по телефону во время движения. Что с ними делать? Руки отрывать? Законы-то есть на все случаи жизни, и они в большинстве своем правильные, но их выполнение контролируется в лучшем случае эпизодически. Именно это позволяет существовать огромным структурам, продающим левые техосмотры и страховки, а водителям — безнаказанно нарушать. Инспекторов, которые могли бы и хотели бы с этим активно бороться, в сегодняшней ГИБДД нет.

Конечно, начать можно с написания «совсем окончательных» ПДД, коротких и понятных, на века. Хорошая такая, внушительная инициатива! Добавить знаков, поднять штрафы, усилить контроль. Но если эти меры не дадут желаемых результатов, что потом?

Если по-взрослому, когда инициатива не приносит пользы, — вполне логично наказать инициаторов. Истраченные средства взыскать и пополнить ими фонд материальной мотивации. Кто выступит с такой инициативой, господа?