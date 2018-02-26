Вентиляция сидений своими руками: как правильно сделать? — журнал За рулем

Вентиляция сидений своими руками: тестируем комплект из магазина

Жарища, а у вас недорогой автомобиль? В его сиденья тоже можно встроить вентиляцию! Раскладываем по полочкам весь процесс на примере редакционного Ларгуса.

Lada Largus
Lada Largus

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Автомобильными сиденьями, которые оснащены встроенными системами вентиляции, могут похвастаться далеко не все машины, даже из числа дорогих. И если проблема обогрева потеряла актуальность, то вентиляцию просто так на машину не поставить. Тем интереснее было ознакомиться с комплектом «Емеля УК-Люкс» за 7000 рублей из разряда «сделай сам», позволяющим оснастить одно сиденье как вентиляцией, так и обогревом.

Мощность двух вентиляторов (комплект на одно сиденье) составляет около 25 Вт. Обогрев кушает больше — около 70 Вт. Для сравнения: родной обогрев Ларгуса потребляет 60 Вт.

Установочный комплект: 1 — вибродемпфирующая прокладка под вентилятор; 2 — лейкопластырь; 3 — клеевая лента; 4 — форсунка и уголок; 5 — нагревательный элемент; 6 — вентилятор; 7 — воздуховод; 8 — жгут проводов; 9 — 3D-ткань.
Установочный комплект: 1 — вибродемпфирующая прокладка под вентилятор; 2 — лейкопластырь; 3 — клеевая лента; 4 — форсунка и уголок; 5 — нагревательный элемент; 6 — вентилятор; 7 — воздуховод; 8 — жгут проводов; 9 — 3D-ткань.

Ветер, ветер, ты могуч…

Возни много. Нужно демонтировать сиденье, снять с него обшивку, аккуратно разметить отверстия под форсунки, учитывая форму штатного каркаса. Если соберетесь устанавливать эту вентиляцию, рекомендуем фотографировать отдельные этапы работы, чтобы не запутаться при сборке сиденья: оно не такое уж и простое. А при разметке сиденья не помешает металлическая спица — так проще не попасть фрезой в пружину или иное нежелательное место. На упаковке комплекта — многочисленные фото, на которых показаны этапы процесса установки. Но они не сильно облегчают задачу.

Подробности электрического подключения не описываем. Запутаться в нескольких проводах довольно сложно, а конкретное расположение переключателей определяется в основном особенностями модели автомобиля и желаниями владельца.

Необходимо проложить трубопровод в обход пружин и каркаса сиденья с обратной стороны вспененного наполнителя. Следует сделать поправку на перемещение под нагрузкой.
Необходимо проложить трубопровод в обход пружин и каркаса сиденья с обратной стороны вспененного наполнителя. Следует сделать поправку на перемещение под нагрузкой.

Вентиляторы устанавливают отдельно на каркас спинки и каркас подушки сиденья. Инструкция ненавязчиво рекомендует проделать вентиляционные отверстия или вшить окно с сеткой для забора воздуха, если чехол спинки герметичен. Подушке это не нужно, а с переделкой спинки пока повременим.
Вентиляторы устанавливают отдельно на каркас спинки и каркас подушки сиденья. Инструкция ненавязчиво рекомендует проделать вентиляционные отверстия или вшить окно с сеткой для забора воздуха, если чехол спинки герметичен. Подушке это не нужно, а с переделкой спинки пока повременим.

Вентиляционную 3D-ткань, входящую в комплект, раскраивают по вспененному наполнителю сиденья, фиксируя скотчем. При этом нужно плотно прижимать ткань к сиденью и учитывать расположение штатных стяжек.
Вентиляционную 3D-ткань, входящую в комплект, раскраивают по вспененному наполнителю сиденья, фиксируя скотчем. При этом нужно плотно прижимать ткань к сиденью и учитывать расположение штатных стяжек.

Хорошо или плохо

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С горем пополам установили! Но как понять, хорошо работает наша вентиляция или плохо? Решили сравнить доработанную сидушку Ларгуса со штатным сиденьем Audi Q8. Задача оказалась сложной: поток воздуха сквозь обивку настолько слаб, что анемометр (прибор для измерения скорости воздуха) ничего не зафиксировал. Поэтому решились на небезопасный эксперимент с открытым пламенем свечи — в приключенческих фильмах герои таким образом находят потайные двери. Но и здесь ждал облом: даже в Q8 пламя не пожелало отклоняться от вертикали, хотя встроенные в сиденья вентиляторы крутили на всю катушку.

Правильное решение оказалось на поверхности. Положили на сиденья смоченные в воде одинаковые матерчатые шаблоны и оценили пирометром разницу температур, вызванную испарением жидкости за время замера. На Audi она достигла четырех градусов, а на Ларгусе за то же время — всего 1,1 градуса. Но иначе и быть не могло: перфорированная кожаная обивка Audi изначально рассчитана под вентиляцию и, конечно же, продувается куда лучше плотной вазовской материи, лишенной дырочек.

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Итак, если нацелились на такую переделку, не поленитесь проверить плотность обивки штатного сиденья. Попробуйте продуть ее компрессором или хотя бы ртом: наиболее подходящая для вентиляции ткань продувается, как марля. А настолько плотную, как у нашего Ларгуса, вентиляторам продуть сложно. Если хотите сделать процесс эффективным, придется менять родную обивку центральной части сиденья на воздухопроница­емую. Только представьте масштаб работ и расходы на услуги ателье по пошиву: стоит ли овчинка выделки?

Второй жирный минус: вентиляция плохо уживается со штатным обогревом сиденья. Работать он будет существенно хуже, поскольку толстая пятимиллиметровая 3D-ткань из комплекта не пропускает выделяемое тепло. Хотите тепла — установите обогрев, входящий в комплект с вентиляцией. Хотя, на наш взгляд, ­нерационально отказываться от штатного оборудования в пользу покупного.

Учитывая все плюсы и минусы, резюмируем: результаты функционирования комплекта придутся по душе не всем, кто решится на его установку. Мы по доброй воле заниматься этим точно не стали бы: возни много, а эффект слабый. Тем более что штатные сиденья обычно не рассчитаны на вживление подобных систем (сидушки Ларгуса тому подтверждение). Но если трудности и объемы переделок не пугают, никто не может запретить вам проделать то же самое на своем автомобиле. А потом еще неоднократно совершенствовать получившуюся конструкцию, чтобы почувствовать себя чуть комфорт­нее в жару. Желаем удачи!

Вентиляция сидений своими руками: тестируем комплект из магазина
Вентиляция сидений своими руками: тестируем комплект из магазина
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Отзывы о LADA Largus (7)

LADA 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

Б 5 пассат-я год без ремня ездил-аккумулятор от камаза 190 в багажник-хватало на работу и назад в сумме на 100 км-дизель-летом даже не кипел-так и стоит-без ролика и ремня-нет денег-так что покупайте немецкое-расход 4 литра соляра всего

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