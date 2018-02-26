Вентиляция сидений своими руками: тестируем комплект из магазина

Жарища, а у вас недорогой автомобиль? В его сиденья тоже можно встроить вентиляцию! Раскладываем по полочкам весь процесс на примере редакционного Ларгуса.

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Автомобильными сиденьями, которые оснащены встроенными системами вентиляции, могут похвастаться далеко не все машины, даже из числа дорогих. И если проблема обогрева потеряла актуальность, то вентиляцию просто так на машину не поставить. Тем интереснее было ознакомиться с комплектом «Емеля УК-Люкс» за 7000 рублей из разряда «сделай сам», позволяющим оснастить одно сиденье как вентиляцией, так и обогревом.

Мощность двух вентиляторов (комплект на одно сиденье) составляет около 25 Вт. Обогрев кушает больше — около 70 Вт. Для сравнения: родной обогрев Ларгуса потребляет 60 Вт.

Установочный комплект: 1 — вибродемпфирующая прокладка под вентилятор; 2 — лейкопластырь; 3 — клеевая лента; 4 — форсунка и уголок; 5 — нагревательный элемент; 6 — вентилятор; 7 — воздуховод; 8 — жгут проводов; 9 — 3D-ткань.

Ветер, ветер, ты могуч…

Возни много. Нужно демонтировать сиденье, снять с него обшивку, аккуратно разметить отверстия под форсунки, учитывая форму штатного каркаса. Если соберетесь устанавливать эту вентиляцию, рекомендуем фотографировать отдельные этапы работы, чтобы не запутаться при сборке сиденья: оно не такое уж и простое. А при разметке сиденья не помешает металлическая спица — так проще не попасть фрезой в пружину или иное нежелательное место. На упаковке комплекта — многочисленные фото, на которых показаны этапы процесса установки. Но они не сильно облегчают задачу.

Подробности электрического подключения не описываем. Запутаться в нескольких проводах довольно сложно, а конкретное расположение переключателей определяется в основном особенностями модели автомобиля и желаниями владельца.

Необходимо проложить трубопровод в обход пружин и каркаса сиденья с обратной стороны вспененного наполнителя. Следует сделать поправку на перемещение под нагрузкой.

Вентиляторы устанавливают отдельно на каркас спинки и каркас подушки сиденья. Инструкция ненавязчиво рекомендует проделать вентиляционные отверстия или вшить окно с сеткой для забора воздуха, если чехол спинки герметичен. Подушке это не нужно, а с переделкой спинки пока повременим.

Вентиляционную 3D-ткань, входящую в комплект, раскраивают по вспененному наполнителю сиденья, фиксируя скотчем. При этом нужно плотно прижимать ткань к сиденью и учитывать расположение штатных стяжек.

Хорошо или плохо

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С горем пополам установили! Но как понять, хорошо работает наша вентиляция или плохо? Решили сравнить доработанную сидушку Ларгуса со штатным сиденьем Audi Q8. Задача оказалась сложной: поток воздуха сквозь обивку настолько слаб, что анемометр (прибор для измерения скорости воздуха) ничего не зафиксировал. Поэтому решились на небезопасный эксперимент с открытым пламенем свечи — в приключенческих фильмах герои таким образом находят потайные двери. Но и здесь ждал облом: даже в Q8 пламя не пожелало отклоняться от вертикали, хотя встроенные в сиденья вентиляторы крутили на всю катушку.

Правильное решение оказалось на поверхности. Положили на сиденья смоченные в воде одинаковые матерчатые шаблоны и оценили пирометром разницу температур, вызванную испарением жидкости за время замера. На Audi она достигла четырех градусов, а на Ларгусе за то же время — всего 1,1 градуса. Но иначе и быть не могло: перфорированная кожаная обивка Audi изначально рассчитана под вентиляцию и, конечно же, продувается куда лучше плотной вазовской материи, лишенной дырочек.

Итак, если нацелились на такую переделку, не поленитесь проверить плотность обивки штатного сиденья. Попробуйте продуть ее компрессором или хотя бы ртом: наиболее подходящая для вентиляции ткань продувается, как марля. А настолько плотную, как у нашего Ларгуса, вентиляторам продуть сложно. Если хотите сделать процесс эффективным, придется менять родную обивку центральной части сиденья на воздухопроница­емую. Только представьте масштаб работ и расходы на услуги ателье по пошиву: стоит ли овчинка выделки?

Второй жирный минус: вентиляция плохо уживается со штатным обогревом сиденья. Работать он будет существенно хуже, поскольку толстая пятимиллиметровая 3D-ткань из комплекта не пропускает выделяемое тепло. Хотите тепла — установите обогрев, входящий в комплект с вентиляцией. Хотя, на наш взгляд, ­нерационально отказываться от штатного оборудования в пользу покупного.

Учитывая все плюсы и минусы, резюмируем: результаты функционирования комплекта придутся по душе не всем, кто решится на его установку. Мы по доброй воле заниматься этим точно не стали бы: возни много, а эффект слабый. Тем более что штатные сиденья обычно не рассчитаны на вживление подобных систем (сидушки Ларгуса тому подтверждение). Но если трудности и объемы переделок не пугают, никто не может запретить вам проделать то же самое на своем автомобиле. А потом еще неоднократно совершенствовать получившуюся конструкцию, чтобы почувствовать себя чуть комфорт­нее в жару. Желаем удачи!