Когда-то он создавался, как идеальный средний танк для большой европейской войны с применением тактического ядерного оружия. Но прославился в другой роли — как участник множества локальных конфликтов.

Т-55 в общем не был совершенно новым танком: он оказался наследником Т-54, который был принят на вооружение в 1946 году. А компоновка нового среднего танка была позаимствована из еще более ранней модели — Т-44, производство которого начали в 1944-м.

Работы над Т-55 начались в 1957 году — десяток лет спустя появления первых модификаций «пятьдесятчетверки». Что же получил Советский Союз в новом старом танке?

Схематичное изображение Т-55 (http://btvt.narod.ru)

Во-первых, слегка увеличили мощность двигателя — с 520 до 580. Затем пересмотрели систему хранения топлива и боеприпасов — например, использовали новые баки-стеллажи, в которых имелись вертикальные отверстия под укладку 100-мм снарядов. Увеличилось и количество горючего (на треть), и возимый боезапас к пушке — с 34 до 43 выстрелов.

Во-вторых, добавили ряд важных мелочей — например, систему очистки смотровых приборов при помощи жидкости и сжатого воздуха, а также улучшенную автоматическую систему пожаротушения. Также конструкторы усовершенствовали систему пуска двигателя — с появлением компрессора теперь не надо было думать о постоянной замене баллонов со сжатым воздухом.

Сильнее ядерного взрыва

50-е и 60-е годы прошли под знаком ядерного оружия — тогда казалось, что вероятность его применения высока, как никогда. Это ощущение не могло не отразиться на разработках боевой техники — серьезнейшее внимание при создании Т-55 уделялось способности действовать в условиях атомного взрыва. Никто, конечно, не ждал, что танк выстоит в эпицентре «гриба», но повысить выживаемость в целом было вполне можно.

Чтобы экипаж не дышал радиоактивной пылью, появилась фильтровентиляционная установка — теперь воздух очищался и подавался внутрь под давлением. Улучшили и уплотнители, чтобы пыль не попала через щели.

Но оставалось еще проникающее излучение. Чтобы остановить его, придумали «подбой» — полимерный материал, останавливающий радиацию. Кроме того, он помогал и от проблемы, мучившей танкистов еще со времен Первой мировой, — осколки собственной брони откалывались от удара снаряда снаружи, что приводило к смертям и ранениям даже в случае технического «непробития». Чуть позже к «подбою» добавили плиты «надбоя», которые находились сверху башни.

Плодовитое семейство

Т-55 стал хорошей платформой для самых разнообразных модификаций. Например, на его базе были созданы «тяжелые БМП» — боевые машины для перевозки пехоты, где место для размещения солдат находилось за счет удаления башни и замены пушки на что-то полегче. В случае с израильской ТБМП «Ахзарит» на базе Т-55 это были 7,62-мм пулеметы. А не пошедший в серию российский БТР-Т предлагал разные комбинации крупнокалиберных пулеметов, 30-мм автопушек, ПТУРов и гранатометов.

Тяжелый бронетранспортер БТР-Т на базе Т-55 (warhistory.ru)

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Кроме того, на базе «пятьдесятпятки» сделали огнеметный танк — ТО-55. Вместо спаренного с пушкой пулемета поставили огнемет — 460 литров его огнесмеси можно было метнуть на расстояние до 200 метров. Правда, за это надо было платить уменьшенным боекомплектом: снарядов к пушке стало меньше почти вдвое.

Кроме этого, на базе Т-55 сделали много инженерных машин — ремонтно-эвакуационные, мостоукладчики, тягачи, и так далее.

И, конечно же, модернизировался сам танк — то двигатель заменят, то активную защиту добавят, то систему целеуказания обновят. А то и вообще впихнут в «пятьдесятпятку» 125-мм орудие вместе с башней от Т-72.

А за рубежом вариантов Т-55 было еще больше. Этим занимались практически все желающие — в странах ОВД, на Балканах и Ближнем Востоке. Один из самых известных примеров — израильский «Тиран 5», модификация захваченных у арабов «пятьдесятпяток». В основном, дело органичивалось заменой радиостанций, установкой пулеметов под НАТОвский патрон и заменой прицельного оборудования. Но в отдельных случаях могли поставить и 105-мм пушку британского происхождения.

Тиран-5Ш — израильская модернизация захваченных Т-55 (topwar.ru)

Орудие войны

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Впервые большую войну Т-55 попробовал на Ближнем Востоке в 1967 году. Все было определено уровнем воинского искусства арабов — их ждал разгром. Израилю достались сотни единиц трофейной техники, в том числе и восемь десятков Т-55. Урок не пойдет впрок — в 1973-м сирийцы наступят на те же грабли, что и египтяне в 1967, и тоже будут массово терять «пятьдесятпятки». Хотя иногда случалос и обратное: в сражении у моста Эль-Фердан египетские Т-55 устроили танковую засаду и разгромили 25 израильских танков.

Индо-пакистанская война 1971 года дала Т-55 возможность встретиться в бою друг с другом — вернее, с закупленным Пакистаном «Тип-59», клоном «пятьдесятпятки» китайского производства. Вначале это посеяло путаницу — с обеих сторон участились случаи поражения своих. Тогда индийцы установили на орудиях своих Т-55 ложные элементы. Характерные утолщения стволов походили на очертания английской 105-мм пушки, в изобилии имевшейся в индийских танковых войсках.

Но это было только началом. Т-55 воевали на заключительном этапе Вьетнамской войны, замораживали «Пражскую весну», пытались (тщетно) остановить американские «Абрамсы» в Ираке. Воюет «пятьдесятпятка» и сегодня, причем активно — например, в гражданских войнах Ливии и Сирии.

Румынские Т-55 на учениях, 2018 год (477768.livejournal.com)

Обвешанный в целях маскировки среди ближневосточной застройки Т-55 запрещенного в России Исламского государства (bmpd.livejournal.com) Т-55 активно воюют и поныне. Например, в Ливии (iz.ru)

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Список войн и конфликтов, в которых участвовал этот танк, огромен. Даже сегодня более 60 государств сохраняют в составе своих армией «пятьдесятпятки» или машины на их базе.

Богатыми и развитыми большинство, конечно, не назовешь — Т-55 привлекает их своей простотой, сравнительной надежностью и дешевизной эксплуатации. Очень и очень неплохой результат для танка, разработанного на основе машины 40-х годов.

Текст: Тимур Шерзад