В салоне все вибрирует, как только торможу на светофоре. В чем дело?

Сейчас разберемся, по каким признакам можно отличить нормальную вибрацию автомобиля от скрытой неисправности.

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Когда машину трясет при движении, тут все понятно. Либо плохая машина, либо плохая дорога. А вот когда автомобиль стоит и вибрирует, то, вероятно, за каким-то ее элементом владелец не доследил. Ведь в создании такой вибрации не участвуют ни колеса автомобиля, ни карданные, ни приводные валы. Вся ходовая часть машины неподвижна, а что-то вибрирует.

Многое зависит от класса автомобиля. На стареньких Жигулях критерии будут одни, на новой иномарке премиум-класса — другие. В случае со многими современными автомобилями узнать о том, что двигатель работает, можно, лишь увидев стрелку тахометра в ненулевом положении — настолько незаметны вибрации от работающего мотора.

Имейте в виду, что вследствие особенностей рабочего процесса и, в частности, большего давления в цилиндрах при такте сгорания дизельные двигатели дают несколько большие вибрации, чем бензиновые.

И все же есть общие критерии для определения тех вибраций, которые являются следствием неисправности:

ощущается дрожь рулевого колеса;

вибрируют салонное и боковые зеркала так, что изображение размывается;

лежащие на панели приборов предметы «ползут» в направлении даже слабого уклона;

смартфон, навигатор или видеорегистратор, закрепленные на присоске к стеклу, ощутимо колеблются.

Силовой агрегат

Безусловно, одним из самых вероятных источников вибрации автомобиля является работающий двигатель. Вибрацию в моторе могут создавать неуравновешенные вращающиеся массы. Уровень вибрации выше привычного водитель может почувствовать сразу после переборки двигателя или замены сцепления. В этом случае могли быть установлены либо неотбалансированные элементы, начиная от дисков сцепления и заканчивая коленчатым валом, либо детали ШПГ (шатунно-поршневой группы) разной массы. В малоквалифицированном сервисе вам вполне могли неправильно установить балансировочные валы. Эти детали изначально неуравновешенны и вращаются в два раза быстрее коленчатого вала. Их задача компенсировать силу инерции второго порядка, вызванную движением поршней. А если они установлены неверно хотя бы на зуб, то будут вызывать сильные вибрации.

Поршни в моторе должны быть подогнаны по массе для предотвращения вибрации.

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А еще очень большие вибрации вызывает неравномерность процесса сгорания в цилиндрах. Даже пропуски воспламенения в одном из цилиндров уже ведут к сильной вибрации, а уж если один цилиндр просто не работает, то весь двигатель изрядно сотрясается.Чтобы проверить присутствуют ли пропуски зажигания на самом деле, нужно подойти к срезу выхлопной трубы при работающем двигателе. Если «строчка» двигателя неровная, заметны перебои, то это пропуски зажигания или процесса сгорания в одном или нескольких цилиндрах.

Могут провоцировать вибрацию поврежденные детали и узлы в районе ремня привода вспомогательных агрегатов. Ремень ГРМ вряд ли станет причиной — любой дефект вызовет обрыв ремня и аварию двигателя. А вот демпфер, встроенный в шкив коленвала, который приводит генератор, компрессор кондиционера, насос гидроусилителя руля могут предупреждать о своей скорой кончине повышенной вибрацией. Здесь для диагностики достаточно посмотреть на шкив при работающем моторе, он должен вращаться без видимого биения.

Еще одной вероятной причиной вибрации от силового агрегата является выход из строя его опор. Это резинометаллические или дополнительно заполненные жидкостью опоры, которые и должны подавлять вибрацию. Их разрушение может повысить уровень вибраций в разы. Для диагностики нужно покачать руками остановленный двигатель. Еще можно чуть-чуть тронуться с места с открытым капотом, попросив наблюдателя снаружи автомобиля посмотреть, нет ли излишнего перемещения агрегата в подкапотном пространстве, да еще и с характерным стуком.

Порванную подушку опоры двигателя не всегда хорошо видно, но очень хорошо при этом чувствуется рост уровня вибраций.

Еще вибрацию двигателя может повысить погнутая о дорожное препятствие защита силового агрегата. Если мотор стал касаться защиты, то жди неприятного зуда и вибрации. Так что если недавно вы задевали днищем о какое-то препятствие на дороге, следует проверить целостность защиты двигателя. То же самое касается и повреждений элементов подвески системы выпуска отработавших газов. Но в этом случае вибрации могут вырасти несущественно, зато появится характерный дребезг при работе двигателя.

Поврежденная гофра системы выпуска отработавших газов может вызывать сильную вибрацию.

Электроприборы

У неподвижного автомобиля с включенным зажиганием может работать несколько электродвигателей. Чемпионом по вероятности создания вибрации, конечно, является один или несколько электровентиляторов системы охлаждения и кондиционера. Например, блок из двух работающих вентиляторов на автомобиле Lada 4x4 мощно сотрясает весь передок автомобиля. А ведь кузов здесь изрядно жесткий, в том числе благодаря приварным крыльям.

Вентиляторы радиатора — частый источник вибраций. Все зависит от технологического уровня изготовления компонентов электровентиляторов. На одних машинах вентиляторов практически неслышно и нет никакой вибрации. На других как говорится «раз вибрирует, значит работает».

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На многих автомобилях вибрации от включившихся вентиляторов почти не заметны. Но это до поры до времени. Если при преодолении грязного участка дороги ошметок глины попадет на крыльчатку неработающего вентилятора и там присохнет, то жуткая вибрация после включения такого устройства начнется на любом, пусть даже премиальном автомобиле. Так что если излишние вибрации на стоящем автомобиле возникли после езды по грязной дороге или бездорожью, первым делом следует заехать на мойку.

Вибрацию в передней части автомобиля может вызывать вентилятор системы отопления и кондиционирования воздуха. Причин две: попадание на крыльчатку сгустка грязи, которая вызвала дисбаланс, либо выход из строя подшипников электродвигателя. Проверить проще простого — отключить вентилятор отопителя. Если вибрации пропадут, значит дело именно в вентиляторе системы отопления.

Вентилятор отопителя вращает мощный и высокооборотистый электродвигатель. Грязь вызовет неприемлемый дисбаланс и вибрацию.

Вибрация, вызванная остальными электроприводами, не столь велика и в большинстве случаев идентифицируется просто. Например, включил стеклоочиститель — пошла вибрация. Значит подшипники электродвигателя пора менять.

Можно ли ехать с повышенной вибрацией?

Все зависит от силы вибрации и интенсивности ее нарастания. В случае, если явление быстро прогрессирует, лучше остановить двигатель и вызвать подмогу. Ну или если вы сами все знаете, то поделитесь в комментариях, с какими вибрациями в своих машинах вам приходилось сталкиваться и в чем была причина.