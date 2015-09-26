Диагностика по капле: вот зачем нам нужны экстрим и ралли

Станислав Дорошенко, руководитель центра технической компетенции «Газпромнефть-смазочные материалы», рассказал «За рулем», что можно узнать о проблемах двигателя по анализу масла.

— Некоторые начинающие водители часто считают, что масло темнеет просто от времени…

— Сейчас докажу иное. Во время ралли-марафона «Шелковый путь-2019» мы оценивали топливо «Опти» в автомобилях команды «МАЗ-СПОРТавто», отбирая пробы масла после каждого этапа. Именно по пробам моторного масла можно определить степень воздействия топлива, так как оно содержит продукты неполного сгорания в своем составе, благодаря чему масло, в основном, и приобретает темный цвет. Чем выше качество топлива, тем меньше этих примесей содержится в моторном масле. Отбор проб проходил с применением всех трех приборов, которыми оснащена мобильная лаборатория G-Energy: инфракрасный ИК-спектрометр, рентген-спектрометр и портативный вискозиметр.

Если говорить о параметрах, которые наглядно демонстрируют влияние топлива на работу двигателя и, соответственно, состояние смазочного материала, — мы увидели минимальное содержание сажи (0,7), хорошее щелочное число. То есть масло практически не состарилось.

Представители команды «МАЗ-СПОРТавто» на бивуаке.

— Как проходит анализ масла в мобильной лаборатории G-Energy?

— Каплю моторного масла мы помещаем в мобильный ИК-спектрометр, по его показаниям видим щелочное число, окисление, нитрацию, содержание сажи, которые нам свидетельствуют о степени старения моторного масла в ходе ралли-рейда. Для работы рентген-спектрометра мы заполняем кювету моторным маслом, просвечиваем и видим содержание металлов: как металлов износа, так и металлов присадок, содержащихся в моторном масле. Портативный вискозиметр показывает нам то, как изменилась вязкость технической жидкости. Чем больше частиц содержится в моторном масле — тем выше показатель вязкости. Оценив состояние моторного масла на всех приборах мобильной лаборатории, мы увидели минимальное влияние топлива «Опти» на состояние моторного масла, что говорит о высоком качестве дизельного топлива.

Станислав Дорошенко, руководитель центра технической компетенции «Газпромнефть-СМ».

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— Не совсем, конечно. Нам лет пять назад предложили разработать специальное спортивное масло для двигателей, которое позволит им работать на ралли-рейдах. Мы сделали линейку моторных масел G-Energy Racing c тремя классами вязкости (10W-60, 15W-50, 20W-60), которые соответствуют требованиям, предъявляемым к спортивным маслам, и по некоторым показателям превосходят зарубежные аналоги. И с 2015 года мобильная лаборатории работает с командой «МАЗ-СПОРТавто». Поначалу проводилось тестирование масла на одном автомобиле команды на российских этапах ралли-рейдов, в «Дакаре-2015» было обеспечено присутствие инженера мобильной лаборатории, который проводил замеры в ходе соревнования. По итогам мы убедились, что данные о состоянии и поведении узлов, в которых работают масла G-Energy, полезны для команды. Поэтому в следующие годы мы нарастили лабораторный потенциал, и теперь нами почти полностью покрыта потребность команды по анализу смазочных материалов.

— Вот идет ралли, вы помогаете спортсменам с анализом масла. А обычным-то водителям что с этого?

— Безусловно, команда получает всю информацию по работе боевых МАЗов, особенно в случае возникновения внештатной ситуации. Мы говорим, что либо все в порядке, либо предостерегаем по итогам анализа моторных масел, и они уже принимают решение. Однако помимо работы со спортивной командой мобильная лаборатория на ралли-рейде тестировала гражданские линейки масел G-Energy, которые только должны поступить в продажу. В ходе «Дакара-2019» проводили испытания линейки масел Diesel Ultra. В этом году на «Шёлковом пути-2019» перед нами была поставлена немного другая задача — мы тестировали локальный клиент нашей цифровой системы Glab, которая объединяет работу всех трех приборов мобильной лаборатории, создает один протокол и отсылает информацию в базу данных. Испытания прошли успешно, и клиент будет готов для применения в повседневной жизни.

Забор масла специалистом мобильной лаборатории G-Energy.

— На ралли в короткий промежуток времени масла претерпевают такую нагрузку, на которую в реальных условиях пришлось бы затратить гораздо больше ресурсов, чтобы получить нужный результат. Здесь же в максимальных критических условиях мы получаем данные для анализа поведения масла у рядового потребителя.

— Каково это — сопровождать команду в ралли-рейде?

— С первого этапа «Дакара» заниматься чисто проблемами масел и производства не получается, так как мы живем с командой, живем ее интересами, болеем за нее. Команда «МАЗ-СПОРТавто» также воспринимает нас как членов своего коллектива. И это очень помогает нам в работе.