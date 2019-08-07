Тактические игры и контактная борьба: чем порадовал этап СМП РСКГ в Мячково

Может ли одна из старейших гоночных трасс России впервые попасть в календарь турнира СМП РСКГ? Вполне, если речь идёт про автодром в Мячково, который пережил масштабное обновление и в августе 2019 года наконец-то принял этап Российской серии кольцевых гонок.

История подмосковного трека началась в 2000-е, а в 2006-м в 20 километрах от Москвы заработала стационарная автоспортивная трасса. В прошлом году ADM Raceway официально открыли после реконструкции, которая не сильно изменила конфигурацию, зато серьёзно улучшила инфраструктуру «кольца». Как бы то ни было, но после нескольких лет ожидания пелотон СМП РСКГ вновь вернулся в Мячково в рамках официальных состязаний, прошедших в статусе пятого этапа сезона-2019.

Многим опытным гонщикам ADM Raceway был прекрасно известен по предыдущим годам выступлений, и все же они оказались в равном положении с молодыми пилотами. Смена гоночного полотна и поребриков, изменение направления движения (теперь все едут по часовой стрелке) уравняли всех и заставили начинать всё с нуля. Заодно пришлось искать ответ на непростой вопрос — валить «на все деньги» или же играть тактически, набирая важные очки и не рискуя слишком сильно на весьма узком автодроме. В итоге на глазах зрителей воплощались оба варианта событий.

Взять, например, класс S1600 — его участники начали с места в карьер. Первый поворот субботней гонки вывел из борьбы двоих, а ещё одному участнику столкновения судьи выписали штраф. Ещё через несколько кругов столкнулись две другие машины, одна из которых к тому же перевернулась. А после ухода с трассы автомобиля безопасности ожесточённую схватку за позиции устроили Владимир Шешенин и Павел Кузьминов. Гонщики Lada Sport Rosneft и AG Team в контактной борьбе обменивались позициями, и пилот на Lada Granta вышел из этой дуэли проигравшим, уступив не только Kia Rio соперника, но и собственному напарнику Михаилу Митяеву. А после финиша судьи наказали представителя тольяттинской команды за чрезмерно жёсткую борьбу, что привело к дополнительной потере позиций. Зато зрители остались довольны! А на подиуме оказались те, кто вёл гонку спокойнее — победил Василий Кораблёв, вторым стал Борис Шульмейстер, третьим — Руслан Нафиков.

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Зато Кузьминов блестяще реабилитировался в воскресной гонке. Фактически Павел финишировал вторым, но лидировавший Нафиков получил 30 секунд пенализации за активную борьбу, вызвавшую вопросы у судей, поэтому Руслан лишился не только победы, но и вовсе выпал из призовой тройки. Павлу на подиуме составили компанию исключительно его напарники по— Борис Шульмейстер и американец Томас Джонсон.

«Супер-продакшен» оказался не менее насыщен на события. Нашлось место в гонке и столкновениям, и техническим проблемам пилотов, и штрафам от судей, а также красивым обгонам и неожиданным камбэкам. Уверенно победил Андрей Петухов, а судьба остальных мест на подиуме решалась под занавес заезда. Сначала поломка машины привела к сходу Николая Виханского и появлению сейфти-кара, открыв дорогу ко второму месту Евгению Мейтесу, а потом Вадим Антипов и Юрий Борисенко столкнулись — это вывело на третье место Александра Гармаша. Пилот на Volkswagen Scirocco вряд ли надеялся на такой исход после того, как развернулся после столкновения с Владиславом Незванкиным!

Воскресный заезд запомнился неоднократными столкновениями в самом медленном повороте трассы. Сначала Николай Виханский «вынес» Евгения Мейтеса, позже в этом самом месте при контакте с Грантой Юрия Борисенко у Весты Владислава Незванкина оторвало колесо, а затем «встретились» две Subaru BRZ — Вадима Антипова и Павла Пастушкова. Все эти перипетии не помешали Андрею Петухову одержать вторую победу подряд, Юрий Борисенко добрался до «серебра», а «бронза» внезапно досталась Павлу Гаврилушкину — вряд ли сам пилот рассчитывал на такой результат, вернувшись в гонки после трехлетней паузы да еще и стартуя с пит-лейна!

Можно сказать, что для Гаврилушкина кубок стал компенсацией за те проблемы, которые возникли у него накануне по вине Романа Голикова, который выступает в классе «Туринг-лайт» (напомним, в этом сезоне оба класса стартуют в рамках объединенного заезда). Отказ тормозов на голиковской Lada Granta привёл к аварии — для Голикова гонка закончилась сразу, попавшему под удар Гаврилушкину удалось продержаться 10 кругов. Куда удачливее в субботу оказались Артём Кабаков, Айдар Нуриев и Владимир Черевань, ставшие призерами этой гонки в «Туринг-лайте». А вот напарник Нуриева, Ефим Гантмахер, после долгой череды успешных выступлений сошел из-за поломки своей Нексии.

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avon

Racing

Team

Зато он реабилитировался в воскресенье, став третьим в «Туринг-лайте». Правда, Гантмахеру помог штраф Кабакова — победителя наказали за некорректный обгон, так что с первой строчки протоколов Артём отправился на шестую. Поэтому триумфатором заезда стал Айдар Нуриев, а компанию партнерам по Rсоставил серебряный призер заезда Владимир Черевань.

В «Туринге», где сочетание двух десятков мощнейших машин с развитыми аэродинамическими обвесами и достаточно узкой трассы сулило множество аварий, всё прошло на удивление спокойно. Разве что в первой гонке Александр Марушко на Lada Vesta вынес Audi RS3 LMS Алексея Дудукало — для пилота Lukoil Racing этот инцидент стал концом заезда, а виновника столкновения сняли с гонки судьи. В остальном борьба шла корректная, а Клим Гаврилов наблюдал за ней в зеркала заднего вида. Петербуржец за рулём Audi RS3 LMS команды Carville Racing выиграл квалификацию, потом блестяще принял старт и до финиша добрался уверенным лидером, попутно показав лучший круг гонки. Дмитрий Брагин на Hyundai i30 N TCR в цветах Taif Motorsport занял второе место, третьим же стал Иван Лукашевич на таком же хэтчбеке команды Lukoil Racing.

Воскресный заезд в «Туринге» продемонстрировал разницу в подходах команд к борьбе за позиции. Григорий Бурлуцкий из Carville Racing на старте упустил лидерство, и впереди оказались две Lada Vesta Sport TCR. Казалось, что Михаил Грачёв идёт ко своей второй победе в сезоне-2019, но в итоге пилот пропустил вперёд напарника Кирилла Ладыгина, ведущего борьбу за титул. А позади дуэта спортсменов Lada Sport Rosneft финишировали два представителя Carville Racing — Бурлуцкий на Volkswagen Golf GTI уверенно метил на первый подиум, и в команде не стали просить Григория жертвовать своим результатом ради ставшего четвёртым Клима Гаврилова, который и без того сократил отрыв в чемпионате от лидирующего Брагина.

В молодёжной формульной моносерии SMP Formula 4 обе гонки на ADM Raceway выиграл Павел Буланцев, вторым и третьим в субботу стали Артем Лобаненко и Алексей Несов, а в воскресенье — Алексей Несов и Ирина Сидоркова.

Шестой этап СМП РСКГ 2019 года пройдёт также в Подмосковье, но на сей раз на трассе Moscow Raceway, где 17–18 августа к участникам классов S1600, «Супер-продакшен», «Туринг-лайт» и «Туринг» вновь присоединятся молодые гонщики зачёта S1600 «Юниор». На этот раз вход будет платным, зато зрителям предложат не только 10 гонок, но и расширенную развлекательную программу и розыгрыш автомобиля! Есть возможность бесплатно попасть на мероприятие: для этого нужно взять флаер на АЗС сети Роснефть либо у дилера Лады в столичном регионе и зарегистрировать его на промо-сайте этапа.

Фото: пресс-служба СМП РСКГ