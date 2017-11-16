Наш герой Алексей стал виновником ДТП, однако выплаты по ОСАГО не хватило, чтобы покрыть стоимость ремонта машины пострадавшего. Так мужчина остался должен страховой много денег. Ремарка: остался бы должен, если бы к делу не подключился адвокат.

Рассказывает Давид Мелконян, адвокат Московского правового центра «Вектор»

Давид Мелконян, адвокат Московского правового центра «Вектор»

«Поводом для судебного разбирательства со страховой компанией послужила авария, которая произошла на улице Народного Ополчения на западе Москвы. Мой доверитель Алексей торопился на работу на кроссовере Suzuki, однако, выезжая из двора, не заметил двигавшийся по проезжей части автомобиль Citroën. В результате столкновения оба авто получили существенные механические повреждения. Дальше все развивалось по стандартному сценарию: автомобилисты вызвали ГИБДД, инспекторы оформили аварию и признали Алексея виновным в нарушении пункта 8.3 ПДД, в соответствии с которым „При выезде на дорогу с прилегающей территории водитель должен уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам, движущимся по ней, а при съезде с дороги — пешеходам и велосипедистам, путь движения которых он пересекает“.

Материалы по теме Официалы убили мне движок. Как я судился с ними и выиграл

Оба участника аварии имели на руках страховые полисы ОСАГО. Риск гражданской ответственности у моего доверителя был застрахован в компании «РЕСО-Гарантия», а пострадавшего в ДТП владельца Citroën — в «АльфаСтраховании». По закону в подобных ситуациях компания пострадавшей стороны вначале признает аварию страховым случаем и производит страховую выплату своему клиенту, а затем обращается к страховой компании виновника ДТП с претензией о возмещении причиненных убытков.

В нашем случае ущерб от аварии у автомобиля Citroën был оценен в 243 182 рубля. На тот момент лимит на выплаты по ОСАГО составлял не 400 тысяч рублей, как сегодня, а 120 тысяч. Эту сумму «РЕСО-Гарантия» и перечислила на счет компании «АльфаСтрахование». Чтобы покрыть оставшийся пробел в 123 182 рубля, страховая подала иск в отношении Алексея в Бутырский районный суд.

Откуда такие суммы?

Материалы по теме Как меня 15 раз продували на алкотестере и почти отняли права

В разговоре со мной Алексей признался, что для него, рядового сотрудника банка, сумма в исковом заявлении была весьма ощутимой. Мужчина недоумевал, откуда взялась такая большая цифра, и рассчитывал, что с помощью адвоката ему удастся снять с себя угрозу финансовых потерь. Я не стал давать ему ложных надежд и обрисовал реальную ситуацию. Вряд ли суд оставит иск страховой без удовлетворения — все-таки повреждения у Citroën были серьезные, но можно попытаться существенно снизить сумму иска. Алексей взвесил все «за» и «против», и попросил меня представлять его интересы в суде.

Изучив материалы административного дела, я пришел к выводу, что подозрения моего доверителя были не напрасными: размер ущерба в акте технической экспертизы страховой компании действительно можно было считать завышенным. А все потому, что эксперт включал в стоимость расходов на ремонт машины детали без учета износа. На это обстоятельство я и решил обратить внимание суда. Мы ходатайствовали о назначении новой автотехнической экспертизы и представили суду на выбор около 10 специализированных компаний, которым мы доверяем в этом вопросе. Из перечня судом была выбрана одна. Она определила, что, согласно средней стоимости деталей в московском регионе и применительно к повреждениям, полученным в результате указанного ДТП, стоимость восстановительного ремонта должна была составить без учета износа 205 тысяч 549 рублей, а с учетом износа — 184 тысячи 263 рубля.

Почувствуйте разницу

Выслушав наши доводы, суд принял решение удовлетворить иск страховой компании «АльфаСтрахование» частично и обязал моего доверителя выплатить ей 64 263 рубля (за вычетом 120 тысяч рублей, которые выплатила по договору ОСАГО компания «РЕСО-Гарантия»). «АльфаСтрахование» не стала подавать апелляцию по вполне понятным причинам — повторная независимая экспертиза назначается только в суде первой инстанции. Получается, даже если бы они решили обжаловать вынесенное решение, апелляционная инстанция в любом случае основывалась бы на результатах повторной автоэкспертизы.

Таким образом, спустя почти два года после аварии, Алексею удалось урегулировать спор со страховой компанией пострадавшей стороны. Уже после суда мой доверитель признался, что, хотя изначально он и был уверен, что ему удастся полностью отбиться от страховщиков, решение суда его в целом устроило. Согласитесь, между 123 тысячами рублей и 64 тысячами существует огромная разница».

Имейте в виду: