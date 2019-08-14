Можно ли сэкономить, если лить 92-й вместо 95-го?

Реальная разница в цене составляет примерно 4 рубля за литр.

Полвека назад на горючем экономили простейшим способом: по дешевке скупали его у профессиональных водителей, которые не гнушались таким заработком, а дефицита по части бензина не ведали. Водители дизельных грузовиков злились: их соляр был абсолютно невостребованным, поскольку в руках частников были исключительно «бензинки». А основным товаром являлся А-76. Он и сам по себе был дешевле 93-го на 25%, а если еще и халявный, то экономия на воровстве выходила десятикратная…

Сегодня роль низкооктанового фактически играет 92-й бензин. А основной способ бензиновой экономии состоит как раз в заливке 92-го вместо 95-го. Реальная разница в цене составляет примерно 4 рубля за литр. Если мотор вашей машины способен поглощать такое зелье, то экономия при заправке, скажем, 50 литров составит 200 рэ. Если считать в процентах, то выйдет примерно 10%.

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Я не приветствую такие способы экономии. В первую очередь потому, что 92-й начинают лить в те моторы, которые для этого не предназначены, а таких — подавляющее большинство. А если машина еще и гарантийная, то при первом же моторном «чихе» вы лишитесь этой самой гарантии — пробу топлива из бака возьмут немедленно. Да и ожидаемые 10% — это, честно говоря, смешно: куда больше можно сэкономить за счет аккуратного вождения машины, без трехзначных скоростей и излишних ускорений с замедлениями вперемешку.

А вообще-то, дело потихоньку идет к тому, что низкооктановым бензином начнут считать… 95-й! Тенденцию наблюдаю уже несколько лет: представляя новый бензин с улучшенными очищающими свойствами на презентациях и прочих шоу, представители фирм неизменно предлагают исключительно 98-е бензины! Дескать, если вы не хотите загубить мотор, то ни в коем случае не заливайте низкооктановое топливо — лейте только 98-й!

Чем провинился 95-й, ни один фирмач ответить не может.

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