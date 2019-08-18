Расход топлива вполне реально сократить, играя с давлением в шинах. Главное — не переусердствовать. Проверено в ходе эксперимента на полигоне.

Оптимальное давление в шинах обычно указывает производитель автомобиля. Но при этом в соответствующих табличках часто оговаривается как число пассажиров, так и тип дороги — скажем, «Магистраль» и «Не магистраль» . Это понятно: давать одну рекомендацию на все случаи жизни — глупо и неграмотно. Здесь и таится маленькая лазейка по части экономии.

Коллеги проводили специальные замеры на полигоне, чтобы выяснить, как влияет на расход топлива изменение давления в шинах в ту или иную сторону. Тогда редакционная Лада совершила серию заездов на шинах, накачанных как до штатных 2,0 бар, так и до 1,5, а также 2,5 бар. Что ж, повышение давления позволило несколько снизить расход горючки — примерно на 1,6%.

Немного? Да нет, так и должно было получиться. Влияние сопротивления качению на расход топлива, по оценкам профессиональных шинников, составляет примерно 10 — 15%. Поэтому даже если удастся уменьшить это сопротивление, скажем, на треть, то экономия составит всего несколько процентов. Примерно такие цифры и были зафиксированы на полигоне. Если вы, в основном, ездите по ровному асфальту, то смело можете добавить к рекомендованному давлению пару десятых атмосфер — будет хоть и небольшая, а выгода.

Мне кажется, что ради подобной экономии игра все-таки не стоит свеч. Если вы способны оценить изменение поведения машины при таком давлении (переставки и т.п.), тогда, конечно, другое дело. Что до экономии, то грамотная работа педалями легко принесет вам многократный эффект, измеряемый не единицами, а десятками процентов.

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