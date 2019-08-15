Что лучше: мягкая подвеска или жесткая?

Производители не делят автомобильные подвески на мягкие и жесткие. За них это давно сделали покупатели.

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На официальном уровне никто не делит автомобильные подвески на мягкие и жесткие (так и хочется сказать — на М и Ж…) Однако в быту словосочетание давно прижилось. Все знают, что американские дредноуты, как и наши «волги», воплощали собой мягкость подвески, а вот европейки почти поголовно отличаются жесткостью — нашемарки стали исповедовать ее с ВАЗ-2108.

Каковы плюсы и минусы таких подвесок? Мягкая подвеска, понятное дело, считается комфортабельной. Но в машине с такой подвеской вас быстро укачает — особенно на заднем сиденье. Кроме того, такие автомобили хуже управляются. А если дорожное покрытие напоминает волну, то подвеска порой входит в нежелательный резонанс — автомобиль при этом теряет курсовую устойчивость.

Жесткие подвески часто называют зубодробительными: смысл понятен без разъяснений… В таких автомобилях быстрее изнашиваются различные узлы и агрегаты. Кроме того, излишне жесткая подвеска иногда провоцирует отрыв колес машины от разбитого дорожного полотна. Зато при езде по ровной дороге жесткая подвеска способствует более точной управляемости машины.

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