Острота руля зависит от передаточного числа рулевого механизма. Чем руль острее, тем меньше оборотов от упора до упора он совершает. Объясняем, важен ли этот параметр при повседневной езде?

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Самый «острый» руль стоит, пожалуй, на болидах Формулы 1: профессионалы выбирают нужную им траекторию «полета» минимальным поворотом чувствительной «баранки». Понятно, что такие рули являются малооборотными. В отличие, например, от газелей без гидроусилителя: для снижения усилия поворота руль на таких машинах приходится крутить довольно долго. От края до края — до 6,5 оборотов.

Острым рулям свойственна излишняя чувствительность в нулевой зоне. Для борьбы с этим явлением на тех же Приорах и Грантах устанавливали рейки с переменным передаточным числом. Но в целом малооборотные рули, конечно же, во всем выигрывают у многооборотных, единственным достоинством которых является более низкая цена соответствующих комплектаций машины. Многооборотные рули применяются, например, на Грантах в комплектации «Стандарт»: в отличие от комплектаций «Норма» между крайними положениями рулевого колеса приходится совершать 4 полных оборота, а не 3.

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