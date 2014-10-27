Выбираем автомобильное мультимедиа с богатым оснащением и хорошим звуком: обзор новинок 2019 года от Pioneer

Как ни крути, а в машине без музыки скучно и неинтересно. Автопроизводители в своё время уловили этот тренд, начав оснащать свои авто штатными аудиосистемами. Но давайте честно, далеко не всегда штатное аудио или даже мультимедиа можно назвать выдающимся — и звук в большинстве случаев так себе, и оснащение чаще всего скромное. Да, по-настоящему интересные «штатки», конечно же, есть, но тут возникает вопрос цены, а она в таких случаях радует не всегда.

Извечный вопрос — что делать?

Решение есть — сейчас на рынке немало головных устройств aftermarket (т. е. предназначенных для установки уже после покупки автомобиля) на любой вкус и кошелёк. Только при выборе часто встаёт дилемма, чему отдать предпочтение —правильному звуку или максимальному оснащению. За долгое время сложился стереотип, что в аудиофильском головном устройстве не должно быть ничего лишнего, а в хорошо оснащённом аппарате звук стоит на десятом месте.

Смеем развенчать этот миф. Когда-то это действительно приходилось выбирать. Сегодня же Pioneer предлагает целую линейку мультимедийных головных устройств с отличным звуком и таким функциональным оснащением, которое большинству штатных мультимедийных систем даже не снилось.





В этой статье мы сделаем обзор возможностей нескольких самых интересных премиальных моделей, а начнём, пожалуй, с ресивера Pioneer SPH-DA130DAB. Эта модель является развитием легендарного Pioneer SPH-DA120, ставшего в своё время первым головным устройством aftermarket с поддержкой технологии Apple CarPlay.

Чем богаты?

В каком-то смысле «сто тридцатый» вобрал в себя черты планшета и правильного всеядного мультимедийного плеера. Приоритет в нём безоговорочно отдан смартфонам и USB-носителям. К примеру, к нему можно подключать не только флешки, но и большие жёсткие диски. Если обычно мультимедийные ресиверы поддерживают скромный набор видеоформатов, то здесь среди прочих поддерживаемых числится и MKV, да ещё и с разрешением FullHD. В плане аудио тоже полный порядок, кроме привычных форматов поддерживается FLAC с разрешением вплоть до 192 кГц/24 бит, а ведь это уже Hi-Res Audio!

Но особенно заострим внимание на работу Pioneer SPH-DA130DAB со смартфонами. В нём, конечно, реализованы привычные технологии вроде Bluetooth, прямого управления воспроизведением с iPhone или взаимодействия с Android через протоколы MTP и AOA, но это, пожалуй, всё же не самое главное. Как и его предшественник — Pioneer SPH-DA120 — «сто тридцатый» поддерживает технологию Apple CarPlay, из-за чего он будет особенно интересен владельцам iPhone. Если вы пока не сталкивались с этой технологией, коротко расскажем, что она собой представляет.

Можно ли поговорить с автомобилем?

Садясь в машину, вы можете подключить iPhone к головному устройству и продолжать пользоваться им, только уже через более удобный интерфейс самого головного устройства или с помощью голосовых команд. Последнее, к слову, вообще конёк CarPlay — вы просто говорите мультимедийной системе, что нужно сделать, и она переключает музыкальные треки, ищет в навигации нужные места, строит к ним маршруты и выполняет кучу других ваших пожеланий. А ещё, учитывая растущую популярность музыкальных стриминговых сервисов, CarPlay даёт возможность пользоваться наиболее популярными из них и в автомобиле. Опять же, с недавнего времени к этой технологии был открыт доступ и некоторым сторонними приложениям, установленным в смартфоне. Скажем, теперь в режиме CarPlay можно пользоваться отечественной навигацией 2ГИС или мессенджером WhatsApp.

Качественный звук в автомобиле — возможен

А ещё в Pioneer SPH-DA130DAB на редкость богатый набор аудионастроек, которые позволяют получить в автомобиле звучание как в хорошей домашней аудиосистеме. Речь, конечно же, о встроенном звуковом процессоре (DSP). В нём имеются три составляющих для получения по-настоящему высококачественного звучания — это функция Time Alignment (регулируемые задержки в каждом из каналов), 13-полосный эквалайзер (можно усиливать или ослаблять уровень сигнала на отдельных частотах, корректируя таким образом характер звука) и фильтры верхних и нижних частот для поканального подключения акустики (когда твитеры и мидбасовые динамики подключаются каждый к своему каналу напрямую, а их правильная стыковка по частоте настраивается прямо из меню головного устройства). И не нужно пугаться такого «профессионального» подхода к звуковым настройкам, в Pioneer SPH-DA130DAB они реализованы очень наглядно, и справиться с ними сможет даже человек, ранее никогда не занимавшийся ничем подобным. И к слову, это первый на российском рынке ресивер с цифровым радиотюнером стандарта DAB+.

Когда нужно ещё больше возможностей

В самом начале мы упомянули, что у Pioneer есть целая линейка мультимедийных головных устройств, одновременно и хорошо оснащённых и с выдающимися звуковыми способностями. В качестве таковых в первую очередь отметим модели серии Z (Pioneer AVH-Z2200BT, Pioneer AVH-Z5200BT, Pioneer AVH-Z9200BT) и модель Pioneer SPH-DA240BT, которая, по сути, является бездисковым аналогом Pioneer AVH-Z5200BT.

Самый младший в этой серии ресивер Pioneer AVH-Z2200BT, как и «сто тридцатый», поддерживает только технологию Apple CarPlay. А вот PioneerAVH-Z5200BT и SPH-DA240BT поддерживают уже обе технологии — Apple CarPlay и Android Auto. Последняя имеет аналогичную концепцию, что и CarPlay, только, понятное дело, предназначена для работы со смартфонами на Android.

Самый же старший в линейке Pioneer AVH-Z9200BT поддерживает, кроме всего прочего, работу Apple CarPlay при беспроводном подключении смартфонов по Wi-Fi. Это, к слову, вообще первое на российском рынке головное устройство с поддержкой технологии Wireless CarPlay. А ещё в нём реализован режим «зеркалирования» экрана при подключении Android-смартфона — он позволяет использовать головное устройство почти как планшет с открытой платформой и, скажем, с удобством пользоваться Яндекс.Навигатором или смотреть YouTube. Согласитесь, такой аппарат уже язык не повернётся назвать просто магнитолой.

Звуковой тракт во всех этих моделях, как и в «сто тридцатом», тоже построен с использованием аудиофильских комплектующих, а платы разведены по всем канонам High End — с целью минимизировать любые нежелательные взаимные влияния и переходные процессы. Так что поддержка High Resolution Audio здесь тоже не просто маркетинговый ход, а реальная возможность ощутить все прелести звука высокого разрешения.

Вопрос выбора снят

Вернёмся к тому, с чего начали. Нужно ли выбирать между хорошим звучанием автомобильной аудиосистемы и богатым оснащением головного устройства? Ответ — уже нет. По крайней мере, в новом поколении мультимедийных головных устройств Pioneer эти два критерия очень удачно совмещены — вы получаете и серьёзную поддержку смартфонов, включая работу с установленными в смарте приложениями навигации и музыкального стриминга, и поддержку Hi-Res Audio, и работу с большими жёсткими дисками, и всё это вкупе с правильным построением аудиотракта и богатым набором настроек. Да, идеальная аудиосистема в Вашем автомобиле — это уже реальность.