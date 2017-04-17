Новому Porsche Cayenne Turbo S неважно, что написано в ПДД — журнал За рулем

Новому Porsche Cayenne Turbo S не важно, что написано в ПДД

Не так давно я брал на тест 650-сильный Lamborghini Urus. И вот, как бы подчеркивая свою независимость в группе VW, Porsche выкатывает 680-сильный Cayenne с сумасшедшим крутящим моментом.

Porsche Cayenne
Porsche Cayenne

Porsche > Cayenne

При всех ограничениях по выбросам в атмосферу из выхлопных труб гонка мощностей продолжается. Как говорил мне когда-то глава группы VW, господин Винтеркорн, «мы даем то, что хочет покупатель». Но все же и с экологией производителям приходится считаться.

О тесте нового Cayenne Turbo S читать здесь.

Фото: «За рулем»
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Отзывы о Porsche Cayenne (1)

Porsche 2013 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Потрясающий звук!

Недостатки:

Нет

Комментарий:

Топово звучит!

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