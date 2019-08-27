Lada XRAY Cross с вариатором — бегство от АМТ — журнал За рулем

Lada XRAY Cross с вариатором — бегство от АМТ

Нашелся повод похвалить Ладу — команда отказалась от своей неудачной разработки АМТ и предложила для Иксрея японский вариатор. Этому я очень рад.

LADA XRAY
LADA XRAY

LADA > XRAY

Тест Иксрея Кросс мы начали с того, что рассмотрели новую версию снизу. Заграничный Jatco все-таки добавил веса, и лишние килограммы надо было как-то распределить. Да еще непривычный нам «ниссановский» 113-сильный мотор добавил любопытства.

Как это все выглядит и работает, читайте и смотрите подробное видео здесь.

Фото: «За рулем»
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Отзывы о LADA XRAY (20)

LADA 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

3% гарантийное кредитное предложение

Недостатки:

Я г-н Марк Джо из корпорации, мы являемся законной, зарегистрированной и гарантированной кредитной компанией, мы предоставляем 3% —ое кредитование частным лицам, компаниям, государственным учреждениям и коммерческим организациям, а также людям всех видов. Свобода кредитов является решением всех в...

Комментарий:

mjoe0123@gmail.com

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