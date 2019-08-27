Купил машину, а пробег скручен — как я пытаюсь вернуть деньги! Наша читательница Ольга долго шла к покупке первой машины. Когда увидела объявление о продаже Hyundai Solaris, поняла — надо брать! Да только авто по итогу оказалось с «сюрпризами», самый неприятный из которых — скрученный вдвое пробег. Автомобиль для бизнеса: самые выгодные модели Покупатели легкого коммерческого транспорта меняют подходы к выбору: все важнее становится не цена, а надежность и долговечность, а также остаточная стоимость машины на вторичном рынке. Ничего не вижу, но все равно еду: типичная ошибка водителей Выехать из двора собственного дома на дорогу проще простого. А если обзор вам перекрыл грузовик?