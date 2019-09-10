Opel Grandland X: скоро в России

Принимать водителей на работу предлагают только после проверки по государственным базам данных на предмет алкогольной и наркозависимости, наличия судимостей, лишения водительских прав и прочих сведений.
Уже в этом году марка Opel вернется на российский рынок. Поначалу у нас будут продавать всего три модели: микроавтобус Zafira Life, фургон Vivaro и кроссовер Grandland X, полноприводную версию которого показали во Франкфурте.
Таких опций еще ни у кого нет, даже в премиум-сегменте. Хрустальный селектор автомата — прикольная фишка, но не более того. А вот обогрев подлокотников или память пройденного пути — это уже заявка! Последняя функция позволяет машине в режиме автопилота вернуться задним ходом по своим же следам на расстояние до 50 метров.
В Латвии состоялся четвёртый этап Чемпионата Европы по дрифту Drift Masters European Cup. Участие в нем впервые принял интерконтинентальный чемпион FIA по дрифту, один из лучших пилотов России, атлет Motul — Георгий Чивчян. По итогам заездов на одной из самых экстремальных трасс Бикерниеки российский спортсмен занял 2 место.
Первая Mazda покорила ярким и дерзким ездовым характером. Покорила настолько, что автолюбителям было плевать на слабую шумоизоляцию, тесный салон и тряскую ходовую. Во втором поколении преобразился дизайн, исчезли недостатки, но эксперимент оказался неудачным.
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