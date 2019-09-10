Opel Grandland X: скоро в России

Уже в этом году марка Opel вернется на российский рынок. Поначалу у нас будут продавать всего три модели: микроавтобус Zafira Life, фургон Vivaro и кроссовер Grandland X, полноприводную версию которого показали во Франкфурте.

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Давненько мы ничего не писали про автомобили марки Opel. И не то что не было повода — просто в связи с уходом немецкой фирмы с российского рынка их машины перестали вызывать интерес у нашего брата. Но сейчас все меняется, ведь Opel ближе к концу года должен вернуться в Россию.

Былого разнообразия можно не ждать: первое время опелевцы будут продавать всего три модели: микроавтобус Zafira Life, фургон Vivaro и кроссовер Grandland X. Последний нас интересует больше всего — любят у нас кроссоверы.

Построен Grandland X на одной платформе с Peugeot 3008 (французы купили фирму Opel в 2017 году). В отличие от донора немецкая машина выглядит более строго и лаконично — минимум дизайнерских изысков. Но в красоте ей все равно не откажешь — ладная получилась внешность.

В салоне тоже нет французского размаха и смелости. Я бы даже назвал его скучноватым. Особенно блекло выглядит панель приборов с малюсеньким экранчиком трип-компьютера. Самый яркий элемент здесь — ажурный селектор автомата, позаимствованный у французов. Качество сборки добротное, да и отделочные материалы хороши. Отдельного упоминания заслуживают удобнейшие передние сиденья — эталонный профиль!

На втором ряду просторно. Причем с комфортом можно расположиться не только по краям, но и в середине — сказывается отсутствие напольного туннеля.

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Первое время Grandland X предлагался исключительно с передним приводом и двигателями внутреннего сгорания. Однако во Франкфурте немцы показали плагин-гибридную модификацию, в которой 1,6-литровому бензиновому двигателю в помощь призваны два электромотора (по 109 л.с. каждый). Причем один из двигателей призван раскручивать задние колеса. Таким образом, перед нами — полноприводная модификация. Заявленный расход топлива — 1,5 л/100 км.

Но не спешите радоваться. К нам гибридную версию поставлять не будут. В России с почти стопроцентной вероятностью появится Grandland X с бензиновым турбомотором 1.6, компанию которому при удачном развитии событий составит 2-литровый турбодизель отдачей 177 л.с.

С недели на неделю появится более конкретная информация по этому поводу — следите за нашими новостями!

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Фото: «За рулем» и Opel