Франкфуртский автосалон IAA 2019: немецкое чудо работает — журнал За рулем

Франкфуртский автосалон IAA 2019: немецкое чудо работает

Полноценно на автосалоне выступили только немцы. Но и их было достаточно, чтобы назвать выставку успешной.

Ехал я во Франкфурт с одним вопросом: «Аурус будет?».

Но нет, «женевская весна» нашего автопрома быстро закончилась — поддержать нашумевший когда-то здесь ë-мобиль было некому.

А вот немецкое чудо работает. После дизельгейта Фольксваген как будто переродился и явно не собирается уступать лидерство.

Читать далее полный обзор всех (!) новинок автосалона здесь.

Фото: «За рулем»
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