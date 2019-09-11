8 новинок Франкфурта-2019, которые могли бы порвать российский рынок У всех этих машин есть потенциал для того, чтобы с успехом продаваться в России — как минимум занять лидирующие позиции в своих сегментах. Вот только большинство из них к нам не привезут. Франкфуртский автосалон IAA 2019: немецкое чудо работает Полноценно на автосалоне выступили только немцы. Но и их было достаточно, чтобы назвать выставку успешной. Груз будет вовремя: оптимальный выбор коммерческого автомобиля Большинство легких коммерческих автомобилей не слишком хорошо приспособлены для езды вне асфальта. А съезжать с хорошей дороги зачастую приходится. Вот несколько простых советов по выбору автомобиля и повышению «вездеходного» потенциала уже купленного грузовичка.