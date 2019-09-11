Реальные баталии и бумажные войны: чем запомнился финал сезона СМП РСКГ

На Сочи Автодроме прошел седьмой и заключительный этап Российской серии кольцевых гонок, однако судьба титулов все еще под вопросом. Финал СМП РСКГ продемонстрировал, что главные события, определяющие расстановку сил, могут происходить вовсе не на гоночной трассе.

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К финишу гонки мало добраться первым — важно, чтобы у судей не возникло к тебе вопросов по ходу заезда, а машина полностью отвечала всем требованиям регламента. Иначе можно распрощаться не только с победой или набранными очками, но и с чемпионским званием или позициями в общем зачете по итогам сезона. Именно поэтому на Сочи Автодроме нашлось место как реальным баталиям на гоночном полотне, так и бумажным войнам после отмашки финишным флагом.

В классе S1600 тройка лидеров перед сочинским этапом выглядела так: Павел Кузьминов, Борис Шульмейстер, Михаил Митяев. Первая же гонка финала обострила сражение за титул до предела. Поломка сцепления вывела пилота LADA Sport ROSNEFT Владимира Шешенина из борьбы на первом же круге, а Павел Кузьминов из AG Team чуть позже схлопотал штрафной проезд по пит-лейн и откатился в конец первой десятки. В такой ситуации Михаил Митяев на Lada Granta заводской команды сломил сопротивление Василия Кораблёва и одержал победу, а сам пилот Kia Rio под финиш уступил второе место Борису Шульмейстеру на Hyundai Solaris коллектива Microbor AG Team. И перед заключительной гонкой сезона-2019 расстановка сил поменялась: Митяев вышел в лидеры с минимальным отрывом от Шульмейстера и Кузьминова.

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Увы, в воскресенье из гонки за титулом выбыл Шульмейстер — он стал одним из четверых сошедших наряду с напарником по Microbor AG Team Евгением Мецкером (Hyundai Solaris), Романом Шушариным (

Kia

Rio) и Денисом Минкиным (Lada Kalina). Когда заезд возобновился, Шешенин стал недосягаем, Руслан Нафиков на

Kia

Rio X-Line команды Akhmat Racing Team стал вторым, а Митяев занял третью позицию — и этого результата Михаилу хватило, чтобы обеспечить победу в Кубке России и второй в 2019 году титул для заводской команды АВТОВАЗа. Не решен только вопрос с вице-чемпионом — им вроде бы пока считается Кузьминов, но по ходу сезона Павел набрал слишком много штрафных баллов, и легитимность его участия будет определена уже после гонок, так что серебряным призером сезона может стать и Борис Шульмейстер.

Казалось бы, в классе «Супер-продакшн» не должно быть никаких сюрпризов: победитель сезона определился на предыдущем этапе на Moscow Raceway — первым триумфатором СМП РСКГ-2019 стал представитель LADA Sport ROSNEFT Андрей Петухов, который досрочно взял Кубок России. Но это вовсе не означало, что остальные пилоты прекратили борьбу: на кону оставались еще два призовых места.

Контактная борьба, собственные ошибки пилотов, технические проблемы и яркие обгоны — вот чем изобиловал первый заезд, в котором очередную победу одержал Вадим Антипов на Subaru BRZ команды Sofit Racing Team. Петухов на заводской Lada Vesta 1.6T прорвался на второе место, а Юрий Борисенко принес подиум заслуженной Lada Granta 1.6T команды «Автопродукт Матч ТВ SMP Racing».

Правда, в воскресенье на подиум поднялись уже исключительно японские модели: третьим оказался Николай Виханский из команды Delphi Technologies RHHCC RT, который на видавшей виды Honda Civic Type R сотворил маленькое чудо. Во-первых, обогнал новые тольяттинские седаны и едва не прошел японские купе. Во-вторых, стал автором лучшего круга гонки. Но всё это было за спинами представителей Sofit Racing Team, где вновь быстрейшим был Антипов, а его напарник Дмитрий Лебедев стал вторым.

Участникам «Туринг-Лайта» также предстояло определить сильнейшего по итогам сезона, но чемпионом стал тот, кто в Сочи ни разу даже не поднялся на подиум. Шестой позиции в субботней гонке хватило Владимиру Череваню на Volkswagen Polo «Академии ралли», чтобы взять титул. В воскресенье новый триумфатор имел все шансы победить или как минимум оказаться на подиуме, но в итоге финишировал пятым.

В первом заезде уикенда появление машины безопасности на трассе спровоцировал Айдар Нуриев: мотор его

Ravon

Nexia

R

3 развалился и вспыхнул. Зато второй пилот

Ravon

Racing

Team

— Ефим Гантмахер — воспользовался столкновением Романа Голикова на

LADA

Kalina

(«Академия ралли») и Родиона Шушакова на

Peugeot

207 («С-логистик рейсинг») и проскользнул на второе место. Дополнил тройку призеров Владимир Удаленков на

Peugeot

208 команды «С-логистик рейсинг». Ну а победил Артём Кабаков на

Volkswagen

Polo

в цветах

B

—

Tuning

Pro

Racing

Team

.

Во второй гонке Шушакову удалось прорваться к победе из конца пелотона, вторым стал Кабаков, а Гантмахер — третьим. Этот результат принёс Ефиму вице-чемпионство, а третьим по итогам сезона в «Туринг-Лайте» стал Голиков. Хотя бы тут никаких недомолвок относительно распределения позиций нет!

В «Туринге» чемпион Российской серии кольцевых гонок определился в самом последнем заезде. Не в последнюю очередь благодаря пилотам LUKOIL Racing, которые в субботу заняли весь подиум — Иван Лукашевич на корейском хэтчбеке с поула умчался к победе, Алексей Дудукало (Audi RS3 LMS) пропустил на второе место Андрея Масленников (Cupra TCR). А вот размен позициями в «ТАИФ Моторспорт» получился не столь удачным — вместе с Дмитрием Брагиным на таком же автомобиле, как у Лукашевича, Audi RS3 Павла Кальмановича обогнал и Volkswagen Golf Григория Бурлуцкого из Carville Racing — и отыграться Кальмановичу так и не удалось...

Ко второй гонке претендентами на титул подошли трое — пилот Carville Racing, Клим Гаврилов (Audi RS3 LMS) и Дмитрий Брагин имели реальные шансы на чемпионство, а вот Кирилл Ладыгин на заводской LADA Vesta Sport TCR команды LADA Sport ROSNEFT лишь чисто математически мог рассчитывать на победу в сезоне. После старта Брагин и Гаврилов прошли Бурлуцкого, а вот затем Дмитрий вынудил Клима выехать за пределы трассы — и гонщика Carville Racing отправили на пит-лейн отбывать штрафное наказание. А потом пилот «ТАИФ Моторспорт» отобрал лидерство у Бурлуцкого и победой отметил четвертый подряд чемпионский титул. Третьим же в гонке стал Михаил Митяев из заводской команды АВТОВАЗа.

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Впрочем, в

Carville

Racing

недовольны таким исходом: мол, Гаврилов был вынужден покинуть трассу, потому что Брагин не оставил ему места, и наказание было неоправданным. И чем закончится это разбирательство, еще неизвестно. Пока вице-чемпионом является Кирилл Ладыгин, Клим Гаврилов предварительно третий.

В международной категории TCR Russia, которая учитывала очки туринговых пилотов на пяти этапах Российской серии кольцевых гонок за исключением уикендов в Грозном и Казани, тройка призеров соответствует положению в общем зачете. А в джентльменском Трофее СМП РСКГ, который разыгрывался среди пилотов-частников, лучшим стал Антон Бадоев (Cupra TCR), второе место занял представитель Rumos Racing Лев Толкачев (Cupra TCR), а третье — гонщик «Нева Моторспорт» Павел Яшин (Cupra TCR).

И вряд ли кто-то мог предположить, что самым скандальным окажется класс S1600 «Юниор» для молодых пилотов. В субботу после многочисленных инцидентов победителем стал Никита Дубинин (AG Team), второе место занял Илья Дощечкин («Гоночная академия Антона Захарова-2»), третье — Егор Фокин («Академия ралли»). Лидер сезона Рустам Фатхутдинов (AG Team) до финиша не добрался, поскольку был выбит Хароном Дахкильговым (за эту ошибку на торможении пилота Akhmat Racing Team дисквалифицировали). Петру Плотникову («Академия ралли») очков за четвертое место не хватило, чтобы побороться за титул, и чемпионом стал Фатхутдинов.

На этом фоне победа Рустама в воскресенье уже ничего не решала. Фокин закончил сезон финишем на второй позиции, а компанию им на подиуме составил Джабраил Ахмадов (Akhmat Racing Team). А затем разразилась драма...

Результаты чемпиона на сочинском этапе были аннулированы из-за того, что двигатель Volkswagen Polo пилота AG Team оказался не соответствующим регламенту. И сохранит ли Рустам Фатхутдинов очки, набранные во всем сезоне, решат уже представители Российской автомобильной федерации в Москве. Так что сезон СМП РСКГ формально хоть и завершился, но ставить точку в распределении призовых мест пока рано.

Фото: Пресс-служба СМП РСКГ