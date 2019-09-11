Ведь это автомобиль не для удовлетворения личных амбиций и не для перевозки семьи на дачу. Это средство производства, которое должно приносить прибыль: зарабатывать побольше денег и требовать минимум затрат. Вот об экономии и поговорим.

С выбора автомобиля для работы и начинается экономия! Сегодня предложение таких машин на рынке велико: различные марки и модели, большой выбор типов кузовов и вариантов грузоподъемности. Вряд ли кто то берет рабочую машину по принципу: «авось куда-нибудь сгодится». Обычно условия эксплуатации, хотя бы в общих чертах, известны заранее: тип, объем и масса груза, плечо перевозки, качество дорог. Если не учитывать эти и многие другие параметры, то, возможно, придется возить несколько легких коробок в здоровенном длиннобазном фургоне или постоянно перегружать легкий городской «каблучок». Вот только за перевозку воздуха не платят. А систематический перегруз быстро «убьет» самый надежный автомобиль.

Правильный выбор типа автомобиля — залог эффективной работы.

С выбором марки машины все куда сложнее. В последние годы на рынке лидируют автомобили отечественных производителей. Их основное преимущество — более низкая, чем у именитых конкурентов, цена. Да и качество наших машин в последнее время заметно улучшилось. Ну что, берем Ларгус или Газель? Если средств еле-еле хватает только на самый дешевый автомобиль — обсуждать, казалось бы, нечего. Но! Не стоит забывать про специальные дилерские предложения и сезонные распродажи. Машины предлагают в кредит и в лизинг, обещая порой минимальный процент... К слишком «сладким» дилерским предложениям относиться нужно с осторожностью. Эти ребята своего не упустят! Заманят огромной скидкой и минимальным кредитом, а потом выкатят такую цену на страховку, будто купили вы не Форд Транзит, а как минимум Бентли!

Общение с продавцом нужно строить по принципу: «Доверяй, но проверяй»!

Внимательно изучайте предложения, требуйте все договора, внимательно их читайте. Ничего заранее не подписывайте и ни копейки не платите, пока не примете окончательного решения. Не ведитесь на сладкие речи продавцов и отчаянно торгуйтесь! Дело это нервное, но порой можно получить вполне реальную выгоду и (или) бонус в виде дополнительного оборудования или скидок на сервис.

Крайне важно при выборе новой машины изучить... вторичный рынок. Машину нужно не только выгодно купить, но и выгодно продать спустя несколько лет. Причем продать ее можно не только по объявлению, но и обменять на новую у того же дилера. Многие продавцы в борьбе за лояльность клиентов предлагают такие программы. Здесь также нужно тщательно изучать все условия по предложению, прежде чем принимать решение. В общем, при покупке коммерческого автомобиля стоит особо внимательно ознакомиться с объявленными ценами и скидками, пообщаться с продавцами, посидеть не один вечер с калькулятором. Несколько десятков, а то и сотня-другая тысяч рублей, сэкономленных на покупке и последующей продаже, станут вам хорошим вознаграждением за нудную работу с цифрами и документами и общение с хитрыми дилерами.

Чтобы выгодно продать подержанный автомобиль, нужно весь период эксплуатации тщательно следить за его состоянием. Здесь тоже можно сохранить немало денег.

Обслуживаем и ремонтируем.

Техническое обслуживание нужно проводить своевременно — это закон! Иначе можно не только гарантии лишиться, но и машину угробить. А значит выгоднее тот автомобиль, где ТО по регламенту проводится реже. Сегодня у большинства «газелеподобных» периодичность обслуживания — 20 тыс. км. Обязательно ознакомьтесь с расценками на проведение ТО у официального дилера и у неофициалов с хорошей репутацией. Многие предлагают сервисные контракты со скидкой. Стоит обратить внимание и изучить этот вопрос. Неплохо уточнить, допускается ли использование своих, а не дилерских, запчастей и расходников. Полезно еще на этапе выбора автомобиля составить табличку с перечнем расходных материалов и изнашиваемых деталей: фильтры, тормозные колодки и диски, сцепление, амортизаторы — и сравнить цены для разных автомобилей. Интересный может получиться результат!

Своевременное и качественное обслуживание — залог высокой вторичной цены автомобиля.

При проведении регламентных работ с автомобилем следите, чтобы сервисмены не производили «лишних» работ. Платить за смазку замков или клемм аккумулятора не стоит. Это можно сделать самому за пару минут... И, конечно, вам будут предлагать самое дорогое масло! Ведь только оно «защитит двигатель и обеспечит ресурс». Требования к рекомендуемым маслам четко прописаны в инструкции по эксплуатации автомобиля. Главное точно придерживаться рекомендаций производителя по классу качества и уровню вязкости масла. Бросаться на самую дорогую «синтетику» от самого именитого производителя, да еще и с дилерской наценкой, точно не стоит. Также нужно избегать бездумной экономии — использования самого дешевого масла от никому не известной фирмы. В первом случае просто переплатите — моторы на грузовичках не самые форсированные и нагруженные. Во втором рискуете погубить если не двигатель, то турбокомпрессор — ведь почти у всех под капотом турбодизель. Оптимальный вариант — масло среднего уровня от известного, но не самого раскрученного (и дорогого) производителя.

Схожая история и с шинами. Использовать «самые-самые» вряд ли рентабельно: коммерческий автомобиль — не гоночный болид. Выбирать безродные покрышки по принципу низкой цены тоже не лучший выход. Их ресурс может оказаться под стать цене. Известный, но не топовый производитель и средний ценовой диапазон — вот лучший выбор. Кстати, у вас сзади двускатные колеса? Поздравляю, расходы на шины будут больше в полтора раза. Такая конструкция может быть оправдана только повышенной грузоподъемностью машины.

Поехали!

Какие расходы на автомобиль выше всего? Правильно, расходы на топливо. Не зря, большинство коммерческих авто на рынке — дизельные. И не потому, что топливо дешевле, а потому что расход его, при прочих равных, ниже. На топливе можно неплохо сэкономить. Нет, речь не о заправке «с трактора». Некачественное дизельное топливо быстро прикончит дорогущую топливную аппаратуру. Залог экономии — в разумном стиле езды.

Коммерческий автомобиль — не спортивная машина. Его удел — спокойная, размеренная езда.

Фургон, несущийся по трассе со скоростью, близкой к максимальной, — нередкое зрелище. Как и грузовичок, резко стартующий со светофора в городском потоке. Зачем? И то и другое сильно увеличивает расход топлива. Аэродинамика у фургона почти как у кирпича. Запас мощности мотора обычно невелик. А для гонок есть «горячие» хэтчбеки. На рабочей же машине поддержание оборотов мотора в оптимальном диапазоне позволит сберечь немало топлива. Да и ресурс двигателя стоит поберечь, не выкручивая его до звона..

Другая вредная привычка — перегруз машины. Лишних пара-тройка сотен кило, а то и вся тонна. Доедем! Только увеличим нагрузку на шины, подвеску, мотор, сцепление и заметно уменьшим ресурс всего перечисленного выше. Каждому грузу — свой грузовик! С этого мы, впрочем, статью и начинали.

Можно грузить и так! Но стоит ли?

Удачи на дороге и успехов в бизнесе!



