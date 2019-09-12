Уступить наглецу или следовать ПДД? Большинство сделает ошибку!

Взаимопонимание между водителями плюс знания ПДД — залог безопасности на дорогах. Но иногда бывает, что эти составляющие конфликтуют. А как вы поступите в создавшейся обстановке?

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Городской проспект. В каждую сторону транспорт движется в три ряда. Вы едете в среднем ряду, слева от вас сплошной поток машин. В правом ряду их заметно меньше. Неожиданно в вашем ряду образуется затор. Правый ряд пока свободен, но по нему сзади к вам приближается грузовик. Тем не менее, пока дистанция это позволяет, вы собираетесь обойти остановившиеся перед вами машины справа. Подаете сигнал правого поворота, но в этот момент замечаете, что точно такой же маневр начал выполнять идущий за вами кроссовер. Он тоже включил правый поворотник и сигналит фарами, чтобы вы его пропустили. Как вы поступите?

Предлагаем проголосовать за один из вариантов ответа, который вы считаете правильным исходя из своего водительского опыта, а обсудим ситуацию и каждое из решений на следующей странице.