Бывалый автомобилист делится секретом: чтобы упростить регулировку сцепления, он доработал ключ «на 17».

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Регулировать сцепление на ВАЗ‑2114, как и на других ранних переднеприводных моделях ВАЗ, очень неудобно — в стесненных условиях обычными ключами удается поворачивать гайки на слишком маленький угол. Чтобы упростить задачу, предлагаю немного доработать ключ «на 17». А именно распилить пополам и проделать прорезь под трос в кольце накидной стороны. Таким ключом работать легче и быстрее.

О. Бредников, Калуга

Приз автору совета — набор автокосметики ASTROhim.

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