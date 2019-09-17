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Сегодня, в
11:26
Продажи Renault Arkana по интернету... не задались
Компания смогла реализовать лишь два кросс-купе из трехсот выставленных на продажу.
Сегодня, в
10:36
Mitsubishi Pajero — все! Его заменят на семейный кроссовер
Легендарный японский внедорожник не получит преемника — его заменит обычный 7-местный семейный кроссовер.
Сегодня, в
9:15
Вот так молния бьет в автомобиль на трассе (видео)
Удар пришелся в заднюю часть Тойоты.
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Перcона
Сегодня, в
8:26
Что ж вы поворачиваете не там?! Непростой тест из жизни
Очередную задачку мне подсказала знакомая. Инспектор ДПС остановил ее, когда она ехала по одному из указанных на схеме направлений. После долгих споров инспектор девушку отпустил. Правда, каждый остался при своем мнении.
Сегодня, в
8:06
Вот так заливать масло гораздо удобнее — совет читателя
Когда обычная воронка не подходит, возьмите носик-лейку от пробки пластиковой канистры.
Вчера, в
16:06
15 иностранных грузовиков, которые помогали строить СССР
В отличие от легковых автомобилей, иностранных грузовиков в СССР было очень много, причем поставляли их не только из социалистических стран, но и из мира капитализма.
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Автопутешествие
Сегодня, в
11:01
Еще один SUV: компактный Mazda CX-30 с X-мотором!
Автомобиль, построенный на платформе Mazda 3, нам понравился. Особенно большой интерес вызвал один из вариантов двигателя — роторный «Икс».
Сегодня, в
10:17
Лучше ли новый профи старой газели?
Ездил на газели, обновили парк и пересадили на профик. Мнение.
Сегодня, в
6:06
Новая Mazda 3: первый тест-драйв. Не огонь!
Четвертое поколение «трешки» — это горячая внешность, старые моторы и странные комплектации.
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