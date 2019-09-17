Что ж вы поворачиваете не там?! Непростой тест из жизни — журнал За рулем

Что ж вы поворачиваете не там?! Непростой тест из жизни

Очередную задачку мне подсказала знакомая. Инспектор ДПС остановил ее, когда она ехала по одному из указанных на схеме направлений. После долгих споров инспектор девушку отпустил. Правда, каждый остался при своем мнении.

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Найди нарушителя на схеме: простой тест с подвохом

Представьте ситуацию. Перед вами четыре автомобиля. Каждый из них двигается по указанному на схеме направлению. А теперь ответьте на простой вопрос: сколько же нарушителей вы видите?

Отмечайте свой вариант, а правильный ответ на следующей странице.

Кто из водителей на схеме нарушает ПДД?

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Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

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