Еще один SUV: компактный Mazda CX-30 с X-мотором!

Автомобиль, построенный на платформе Mazda 3, нам понравился. Особенно большой интерес вызвал один из вариантов двигателя — роторный «Икс».

SUV длиной 4,4 м, построенный на платформе Mazda 3, попал точно в нишу между CX-3 и CX-5. Руки чесались покопаться в его внутренностях, особенно подогревал интерес один из вариантов двигателя под названием Х-мотор.

Кроме X-мотора, он же роторный двигатель, у Mazda CX-30 есть еще и бензиновый в 122 л.с. рабочим объемом 2 л, и 1,8-литровый дизель мощностью 116 л.с. Последний впечатляет динамикой.

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