Какие импортные батареи чаще покупают в России

Вопрос выбора бортового источника питания всегда был актуальным для каждого автовладельца, решившего приобрести для своей машины аккумулятор зарубежного производства.

Сегодня из-за рубежа к нам поступает треть всех стартерных батарей (АКБ), продаваемых в розничных сетях и интернет-магазинах. Если учесть, что самих иностранных торговых марок сейчас в продаже насчитывается более сотни, то очевидно — неискушенному автомобилисту сориентироваться в таком изобилии достаточно сложно. А посему знание нюансов производства и продвижения батарей конкретного аккумуляторного бренда будет хорошей помощью при выборе нужного источника питания. И здесь подспорьем в подборе конкретного аккумулятора могут стать результаты исследований, проведенных специалистами ряда аналитических агентств.

Треть всех стартерных батарей, покупаемых в России — «иностранцы»

Наш обзор начнем с анализа российского рынка АКБ, который «закрывает» потребности автовладельцев, покупающих для своих машин новые аккумуляторы. Его объем, по данным официальных поставок, на начало нынешнего года составил 10,2 млн единиц. Из этого количества примерно треть (33,3%) приходится именно на импортные поставки батарей, что в натуральном выражении составляет 3,4 млн штук. Этот объем, по оценкам экспертов, можно считать весьма внушительным. Более того, невзирая на санкции и глобальный экономический спад, количество поставляемых к нам аккумуляторов отдельных зарубежных брендов заметно выросло за последние два года.

Словения наступает

Отмеченная тенденция на нашем рынке в значительной мере обусловлена ростом продаж АКБ, выпускаемых известной компанией Tovarna Akumulatorskih Baterij (Словения). На сегодняшний день эта фирма занимает второе место среди поставщиков иностранных батарей, причем в последнее время словенцы стабильно улучшают свои позиции. Достаточно сказать, что на второе место они взошли буквально за пару лет, опередив многих именитых конкурентов. Увеличение продаж словенских батарей во многом связано с увеличением спроса на АКБ такого популярного бренда, как Topla.

Аккумуляторы Topla всегда пользуются хорошим спросом в России

За прошедший сезон их было продано несколько сот тысяч штук. Аккумуляторы этой марки давно известны в нашей стране, а хороший спрос в значительной мере обусловлен их эксплуатационной надежностью, привлекательной ценой и высокими пусковыми токами. Сегодня АКБ марки Topla продаются во многих регионах России, в том числе на «северах». По оценкам аналитиков, за последние два года поставки батарей Topla в регионы Урала, Западной и Восточной Сибири выросли более чем в пять раз! Практика показала, что эти АКБ беспроблемно переносят суровые сибирские морозы. Цена батарей Topla, кстати, нередко оказывается ниже стоимости некоторых отечественных аккумуляторов, обладающих аналогичными параметрами.

Сделано для Volkswagen

Не меньшей популярностью в России пользуется еще один словенский бренд — ТАВ, составленный из первых букв названия компании. В ассортименте автомобильных батарей этой марки представлены аккумуляторы практически для всех категорий транспорта, начиная от малолитражек и заканчивая крупнотоннажными грузовиками. При этом предприятие активно развивает производство высокотехнологичных аккумуляторов для «старт-стопных» машин, доля которых на российском рынке растет из года в год. В сфере производства таких батарей фирма Tovarna Akumulatorskih Baterij является одной из лучших в мире.

Батареи из этой линейки ТАВ поставляют на конвейер Volkswagen

Неудивительно, что сегодня словенский завод является одним из официальных поставщиков «старт-стопных» источников питания для первичной комплектации автомобилей Volkswagen, собираемых на европейских заводах этого именитого автоконцерна. Кстати, купить «старт-стопные» аккумуляторы ТАВ можно и в России — список авторизованных точек продаж этих батарей можно найти на официальном сайте торговой марки. Цена у них в сравнении с аналогами весьма привлекательная.

Свой рециклинг

По оценкам экспертов, снижению себестоимости словенских аккумуляторов Topla и ТАВ способствуют несколько причин. Во-первых, Tovarna Akumulatorskih Baterij кардинально решила проблему добычи свинца, главной составляющей любого стартерного аккумулятора. Именно свинец, а также его качество и количество определяют конечную стоимость АКБ. Так вот, словенцы несколько лет назад запустили свой собственный завод по рециклингу батарей, где получают две трети необходимого количества этого металла.

Свинец фактически определяет стоимость автомобильных батарей

Во-вторых, за последние годы словенский концерн провел масштабную модернизацию всех своих предприятий — на них максимально роботизировали сборочные линии, внедрили передовые технологические процессы, улучшили логистику. И в итоге существенно сократили издержки, повысив тем самым ценовую привлекательность своей продукции. Свою же эксплуатационную эффективность аккумуляторы Topla и ТАВ стабильно подтверждают длительным ресурсом, надежной работой и лидирующими позициями в сравнительных тестах.

Что касается российского рынка, то здесь привлекательную ценовую политику формируют также современные технологии интернет-продаж и продвижения аккумуляторов Topla и ТАВ.

В Сети, в том числе и на YouTube, уже появился ряд специализированных видеоматериалов по подбору, обслуживанию, гарантийному сервису, а также другим важным темам, связанным с использованием фирменных батарей ТАВ. Один из таких роликов (см. выше) предлагается вашему вниманию.