Сегодня вряд ли найдется водитель, которого придется долго убеждать в важности и необходимости своевременной замены щеток стеклоочистителя. Любой автомобилист, хоть раз встретивший за рулем осеннюю непогоду или зимнее ненастье, знает, как трудно управлять автомобилем, если ветровое стекло неэффективно очищается, и как это влияет на безопасность движения. А потому замена щеток по праву считается одним из важнейших этапов подготовки автомобиля к осенне-зимнему сезону.
Доступно и качественно: возможно ли это?
Осознав важность своевременной замены, владелец авто сталкивается с далеко не банальным вопросом выбора щеток. Процесс усложняет довольной широкий ассортимент продукции, представленной на рынке. И здесь важно не оказаться в плену стереотипов. Одни уверены, что качественным может быть только дорогостоящий товар, другие отдают предпочтение бюджетным вариантам, полагая, что такие щетки ничем не хуже дорогих аналогов, и надеясь, что они не подведут в экстремальных условиях. Но для обеспечения безопасности важно, чтобы низкая цена достигалась не в ущерб качеству и эксплуатационным характеристикам, а за счет сокращения производственных издержек. И здесь на первый план выходят щетки стеклоочистителя ENDUROVISION
. Это новый для российского рынка продукт, о котором в начале знакомства нужно знать главное — достичь оптимального соотношения цены и качества производителю удалось за счет грамотно выстроенного производственного процесса и разумной ценовой политики. При производстве щеток ENDUROVISION
применяются те же технологии, что и при выпуске продукции премиум-сегмента, при этом снижение себестоимости стало результатом оптимизации производства и выбора качественного сырья. Все это позволило предложить рынку продукт, доступный по цене большинству покупателей и не уступающий по качеству более дорогим аналогам.
ENDUROVISION — практичное и универсальное решение.
Ассортимент ENDUROVISION
представлен каркасными и бескаркасными щетками стеклоочистителя. Все изделия изготовлены с применением качественных материалов, чем обусловлены отличные для данного ценового сегмента показатели долговечности и эффективности. К примеру, при производстве резиновой ленты используется смесь на основе природного каучука, благодаря чему работа щетки не сопровождается неприятным шумом.
Каркасные щетки стеклоочистителя ENDUROVISION
обладают, пожалуй, самым привлекательным на рынке соотношением «цена —качество». Благодаря прочному стальному каркасу и основе из нержавеющей стали обеспечивается надежность и постоянство рабочих характеристик щетки в течение длительного срока, а порошковое покрытие защищает сам каркас от воздействия ультрафиолетовых лучей и возникновения коррозии. Популярные и доступные бескаркасные щетки ENDUROVISION
спроектированы так, чтобы оптимально адаптироваться к поверхности лобового стекла: равномерное распределение давления по всей длине щетки гарантирует быструю и эффективную очистку стекла.
Ассортимент щеток ENDUROVISION
насчитывает всего 28 артикулов: 14 артикулов каркасных щеток и 14 — бескаркасных. При этом, благодаря продуманной конструкции самих изделий и наличию в комплекте поставки переходников под любые типы креплений, столь компактный ассортимент обеспечивает 1700 вариантов применений, покрывая 85% автопарка Европы.
Вывод из всего вышесказанного прост: щетки ENDUROVISION
станут прекрасным выбором для любого автолюбителя, желающего приобрести качественный товар по привлекательной цене. А если нет разницы, то зачем переплачивать?