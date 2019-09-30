Вопрос мастера-приемщика «Как давно вы меняли щетки стеклоочистителя?» многих автомобилистов застает врасплох, ведь большинство водителей о них просто забывают. А вспоминают в непогоду, когда дворники перестают справляться со своей основной функцией.

Сегодня вряд ли найдется водитель, которого придется долго убеждать в важности и необходимости своевременной замены щеток стеклоочистителя. Любой автомобилист, хоть раз встретивший за рулем осеннюю непогоду или зимнее ненастье, знает, как трудно управлять автомобилем, если ветровое стекло неэффективно очищается, и как это влияет на безопасность движения. А потому замена щеток по праву считается одним из важнейших этапов подготовки автомобиля к осенне-зимнему сезону.

Доступно и качественно: возможно ли это?

на первый план выходят щетки стеклоочистителя ENDURO VISION ENDURO VISION применяются те же технологии, что и при выпуске продукции премиум-сегмента, при этом снижение себестоимости стало результатом оптимизации производства и выбора качественного сырья. Все это позволило предложить рынку продукт, доступный по цене большинству покупателей и не уступающий по качеству более дорогим аналогам.



Осознав важность своевременной замены, владелец авто сталкивается с далеко не банальным вопросом выбора щеток. Процесс усложняет довольной широкий ассортимент продукции, представленной на рынке. И здесь важно не оказаться в плену стереотипов. Одни уверены, что качественным может быть только дорогостоящий товар, другие отдают предпочтение бюджетным вариантам, полагая, что такие щетки ничем не хуже дорогих аналогов, и надеясь, что они не подведут в экстремальных условиях. Но для обеспечения безопасности важно, чтобы низкая цена достигалась не в ущерб качеству и эксплуатационным характеристикам, а за счет сокращения производственных издержек. И здесь. Это новый для российского рынка продукт, о котором в начале знакомства нужно знать главное — достичь оптимального соотношения цены и качества производителю удалось за счет грамотно выстроенного производственного процесса и разумной ценовой политики. При производстве щетокприменяются те же технологии, что и при выпуске продукции премиум-сегмента, при этом снижение себестоимости стало результатом оптимизации производства и выбора качественного сырья. Все это позволило предложить рынку продукт, доступный по цене большинству покупателей и не уступающий по качеству более дорогим аналогам.

ENDUROVISION — практичное и универсальное решение.