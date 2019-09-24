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Спорт
Сегодня, в
13:16
Сбербанк хочет продавать автомобили. И новые, и подержанные
Банк намерен запустить сервис, похожий на «ДомКлик», с одобренными для покупки в кредит автомобилями.
Сегодня, в
12:36
АВТОВАЗ приостановил продажи партии Лады Гранта
Выявлен дефект в тормозной системе автомобилей.
Сегодня, в
12:06
Правила перевозки детей стали и жестче, и мягче
При организованной перевозке детей в автобусах они должны быть пристегнуты. Специальные кресла и приспособления при этом не нужны.
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Перcона
Сегодня, в
10:06
Сгорел предохранитель: три способа решения проблемы
Перегоревший предохранитель в большинстве случаев не обездвижит автомобиль, но может оставить без важного гаджета. Например, видеорегистратора. Вот как этого избежать.
Сегодня, в
8:06
«Маячок» под капотом — полезный совет читателя
Попробуйте пометить светоотражающей пленкой отверстие для фиксации штанги, удерживающей крышку капота, — вы оцените это ненастными осенними и зимними вечерами.
Сегодня, в
6:06
Как и почему хотят усложнить жизнь каршерингу. Все его минусы
Развитие краткосрочной аренды автомобилей породило новые проблемы.
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Сегодня, в
13:20
Kia Sportage — Nissan Qashqai: японская контратака
Хорошо помню тот Московский автосалон, где впервые выставили Кашкай — он открывал новый класс компактных SUV и удивлял ценой. И простецкий Спортейдж тогда уже продавался, но Кашкай сразу ушел в отрыв. А что сейчас, кто на вершине?
Вчера, в
6:16
Renault Arkana, Duster, Kaptur: тест-драйв в цифрах
Стоит ли новейшая Arkana своих денег и чем принципиально отличается от Дастера и Каптюра — вот главные вопросы, ответы на которые выяснили эксперты «за рулем».
Вчера, в
6:06
Renault Arkana, Duster, Kaptur: большой тест кроссоверов
На сокращающемся российском рынке Renault выводит практически в одну нишу уже третью модель! Неужели они настолько разные? «За рулем» собрал троицу вместе и выяснил, в чем «фишка» каждого автомобиля.
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