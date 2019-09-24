Kia Sportage — Nissan Qashqai: японская контратака — журнал За рулем

Kia Sportage — Nissan Qashqai: японская контратака

Хорошо помню тот Московский автосалон, где впервые выставили Кашкай — он открывал новый класс компактных SUV и удивлял ценой. И простецкий Спортейдж тогда уже продавался, но Кашкай сразу ушел в отрыв. А что сейчас, кто на вершине?

Nissan Qashqai
Nissan Qashqai

Nissan > Qashqai

Kia Sportage
Kia Sportage

Kia > Sportage

Два обновленных, уже подросших по всем параметрам конкурента встретились снова в борьбе за сердца покупателей. Мы прогнали их через строй своих специальных упражнений, сведя до минимума субъективные оценки. Дизайн не оценивали — здесь скажу, оба автомобиля внешне мне нравятся.

А что внутри и как соперники прошли песок, асфальт, крутые повороты, читать и смотреть видео здесь.

Kia Sportage и Nissan Qashqai

Kia Sportage и Nissan Qashqai

Фото: «За рулем»
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