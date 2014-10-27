Volkswagen Polo с пробегом — все его проблемы и решения

Volkswagen Polo седан, который собирают в Калуге, сразу после появления на рынке стал хитом продаж. И неудивительно — автомобиль с отличным шасси, удобным салоном и при этом относительно недорогой. А надежный ли? Судя по тысячам машин в такси и каршеринге, вполне. Однако без детских болезней не обошлось. Многие из них со временем удалось вылечить. Остались ли проблемные экземпляры на вторичном рынке и как их распознать? Ответ в материале нашего эксперта.