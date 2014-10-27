Вам моргают дальним светом — что сделаете? Только честно! — журнал За рулем

Вам моргают дальним светом — что сделаете? Только честно!

Двигаться с потоком — золотое правило водителя. Но бывают такие нетерпеливые гонщики, что прямо хочется их притормозить — правда же?

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Уступить наглецу или следовать ПДД? Большинство сделает ошибку!

Представим такую ситуацию. Вы едете по загородному четырехполосному шоссе с максимально разрешенной скоростью 90 км/ч в левом ряду. В правом чуть медленнее движется плотный поток транспорта. В какой-то момент сзади вас нагоняет легковушка. Упирается в бампер вашего автомобиля и начинает мигать фарами, требуя уступить дорогу. Дистанция между идущими в правом ряду машинами такова, что вклиниться, на ваш взгляд, было бы довольно рискованно.

Как вы поступите?

Предлагаем проголосовать за действия, которые считаете оптимальными с точки зрения вашего водительского опыта. А наши оценки и анализ предлагаемых решений дадим на следующей странице.

Вас в левом ряду нагоняет нахал и слепит в спину. Но правый ряд занят. Что делать?

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